Balkon und Garten

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Rankhilfen aus Kleiderbügeln und Gardinenringen basteln

Do it yourself liegt im Trend. Auch für Balkon und Garten gibt es findige Ideen, die praktisch sind und wenig oder gar nichts kosten. Noch ein paar alte Drahtkleiderbügel im Schrank?