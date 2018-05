Schwarz, Rot, Gelb: Fußballfans können ihren Garten passend zur WM mit Blumen in den Nationalfarben schmücken. Foto: GMH/FGJ (dpa)

Bonn (dpa/tmn) - Wer seinen Garten passend zur Fußball-WM (14. Juni bis 15. Juli) schmücken will, kann im Beet Blumen in den Farben der Deutschlandflagge pflanzen. Die Auswahl an roten und gelben Blumen ist groß, aber es gibt auch einige Exemplare mit schwarzen Blüten oder Blättern.

Die Fachgruppe Jungpflanzen (FGJ) im Zentralverband Gartenbau empfiehlt für sonnige Standorte etwa schwarze Petunien und Zauberglöckchen. Aber auch dunkle Blattpflanzen und Sorten des Purpurglöckchens eignen sich.

Hobbygärtner können zudem Sorten des Schwarzen Schlangenbartes oder der Süßkartoffel verwenden. Für einen Schattenplatz eignen sich dunkle bis schwarze Sorten der Buntnessel. Sie gedeihen gut in Kombination mit gelben Multiflora-Begonien und roten Impatiens-Neu-Guinea-Hybriden.