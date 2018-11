Durch Ausflugs- und beginnenden Urlaubsverkehr kann es auf zahlreichen Autobahnen zu Stauungen kommen. Foto: Tobias Hase (dpa)

Die typischen Urlaubsrouten könnten dabei an ihre Belastungsgrenze geraten, warnt der ADAC. Der ACE rät, antizyklisch zu fahren - wenn möglich also gerade nicht zu Höhepunkten am Nachmittag. Der ADAC nennt etwa Dienstag und Mittwoch als Alternativtage für den Reisestart. Da auch in einigen Nachbarländern die Ferien bereits laufen oder jetzt starten, sei starker Verkehr in allen Richtungen zu erwarten.

Besonders auf folgenden Strecken sind laut der Autoclubs hohes Verkehrsaufkommen und Staus möglich:

A 1 Lübeck - Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln, beide Richtungen A 2 Berlin - Hannover - Dortmund - Oberhausen, beide Richtungen A 3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt/Main - Köln - Oberhausen - Arnheim, beide Richtungen A 4 Dresden - Erfurt - Kirchheimer Dreieck - Köln - Aachen, beide Richtungen A 5 Hattenbacher Dreieck - Darmstadt - Karlsruhe - Basel A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Kassel - Hannover - Hamburg - Flensburg, beide Richtungen A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg, beide Richtungen A 9 Berlin - Nürnberg - München, beide Richtungen A 40 Venlo - Duisburg - Essen A 45 Dortmund - Gießen - Aschaffenburg, beide Richtungen A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen A 72 Chemnitz - Hof A 81 Heilbronn - Stuttgart - Singen A 93 Rosenheim - Kiefersfelden, beide Richtungen A 95 / B 2 München - Garmisch-Partenkirchen A 96 Lindau - München, beide Richtungen A 99 Umfahrung München

Die Durchgangsrouten Richtung Süden und Osten sind aufgrund des Urlaubsverkehrs besonders stark gefüllt, zum Beispiel in Teilen die Autobahnen A 9, 10, 11, 12 sowie die Brennerautobahn A 13. Freitag ab 13.00 Uhr und Samstag von 10.00 bis 18.00 dürfte es am vollsten werden. Bei der Rückreise nach Deutschland sollten sich die Autofahrer auf punktuelle Kontrollen an den Grenzen einstellen.

Auch in der Schweiz sorgen vor allem Durchreisende auf den Transitrouten in südliche Richtung für starken Verkehr. Die letzten zwei Kantone starten außerdem in die Sommerferien. Am Freitagnachmittag bis in den Abend hinein und am Samstagmorgen sollten Autofahrer mit Blockabfertigung am Gotthardtunnel rechnen.