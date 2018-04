Das Gizeh-Plateau erhält eine neue Fußgängerzone. Foto: Khaled Elfiqi (dpa)

Kairo (dpa/tmn) - Ägypten will mehrere Kulturschätze des Landes in diesem Jahr noch attraktiver für Urlauber machen. Bei den Pyramiden von Gizeh soll der Service für Besucher ausgebaut werden, wie die Ägyptische Tourismusbehörde mitteilt.

Augmented-Reality-Bildschirme sollen den inneren Aufbau der Pyramiden erlebbar machen. Zudem ist eine neue Fußgängerzone auf dem Gizeh-Plateau geplant.

Darüber hinaus soll der Baron Empain Palace in Heliopolis, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einem Vorort von Kairo gebaut wurde, neu eröffnet werden. Zudem ist die Wiedereröffnung des Mohamed Ali Palace geplant, der ebenfalls in Kairo liegt. Ein Nationalmuseum in Sohag und ein Besucherzentrum bei der archäologischen Stätte von Abydos am Nil öffnen den Angaben zufolge bereits im April.

Ein genauer Eröffnungstermin für das neue Ägyptische Museum nahe Kairo - das Grand Egyptian Museum - wurde nicht genannt. Zuletzt hieß es, das Museum solle Ende 2018 für Besucher öffnen.