Das Ajimba-Team (von links) Holger Asche, Jan Seidel und Frank Wardenberg. (Ajimba intern)

Bremen. Eines verregneten Morgens saßen drei Freunde zusammen in Südafrika auf einer Veranda. Kennengelernt hatten sie sich vor vielen Jahren bei British Airways, wo sie zusammen arbeiteten. Und nun wollten sie gemeinsam eine Firma gründen und Reisen nach Afrika anbieten. Bei der Namenssuche sollten sich Afrika und die Tiere der Savanne vereinen. Da kam ihnen das Wort Ajimba in den Sinn, erzählt Frank Wardenberg, Mitgründer der Bremer Firma Ajimba.

Und tatsächlich erinnert das Wort an den Rhythmus des Klassikers „The lion sleeps tonight“. Außerdem ist Ajimba ein Vorname in der westafrikanischen Kultur und bedeutet: der Dynamische, der Altruistische. „Das ist doch perfekt für uns“, dachten Frank Wardenberg, Holger Asche und Jan Seidel und gründeten Mitte 2017 Ajimba. Das Konzept sollte persönliche Reiseerlebnisse, Nachhaltigkeit und den engen Kontakt zur lokalen Bevölkerung vereinen. Denn „der Tourismus ist für viele Menschen in Afrika ein wichtiger sozialer und ökonomischer Faktor“, sagt der Bremer Wardenberg.

Die individuellen Reisen von Ajimba verlaufen fernab der massentouristischen Routen, sie werden persönlich zusammengestellt – und es wird jeweils eine eigene Webseite für den Kunden angelegt. Auf der Webseite gibt es Reisevorschläge, die schon mal Lust auf Touren durch Südafrika oder Namibia, Simbabwe oder Botswana machen. Aus einzelnen Vorschlägen zusammengestellt wird aber dann das, was den Kunden gefällt: Wer gern selbst am Steuer sitzt und so von Ort zu Ort und von Lodge zu Lodge reist, kann das machen. Wer die südafrikanischen Weine besser kennenlernen möchte, kann beispielsweise an einer begleiteten Reise mit dem Bremer Weinhändler Thomas Seemann teilnehmen. Besucht werden kleine Weingüter und Bioanbieter. Ganz neu im Angebot ist eine Tour mit dem Osnabrücker Foto-Profi Holger Bulk. Er gibt Amateurfotografen Tipps bei der Fotografie von Tieren oder Landschaften. Wer Lust hat, mit Weißen Haien zu tauchen, bekommt von der Bremer Firma Kontakt zum Tierprojekt White Sharks Project in Gansbaai. Mit an Bord sind stets ein Biologe sowie Freiwillige, die Daten sammeln und die Fragen der Gäste beantworten.

Die Reisen stellen Frank Wardenberg und Holger Asche meist bei den Kunden auf dem Sofa zusammen. Aber auch im Reisebüro, etwa dem Weser-Reisebüro am Herdentorsteinweg, lassen sich die Afrika-Trips buchen. Der gebürtige Südafrikaner Jan Seidel hat derweil die politische und wirtschaftliche Entwicklung sowie die sozialen Projekte im Blick.

Was das Ajimba-Team dagegen nie mit im Gepäck hat, sind Broschüren. Das hat einen einfachen Grund: Es gibt keine. „Wir wollen kein Papier verschwenden und machen deshalb alles online“, erläutert Wardenberg. Weil dem Bremer Unternehmen Natur und Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen ist, kompensiert es außerdem alle Landausflüge und die Flugreisen seiner Gäste. Das heißt, dass für das bei den Reisen entstandene CO₂ Projekte wie Waldaufforstungen unterstützt werden. Alle Unterkünfte, die Ajimba anbietet, sind zudem Fair Trade zertifiziert.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Firmenkonzeptes ist der Kontakt zur lokalen Bevölkerung. „Wir schauen, wie die Projekte zum Reiseverlauf passen und was unsere Gäste interessiert“, sagt Wardenberg. Wer mag, besucht in Strandfontein bei Kapstadt die soziale Organisation 9 Miles. Kinder aus den Townships machen am Strand mit den Betreuern ihre Hausaufgaben, lernen Surfen oder wie man ein Surfbrett selbst baut – um ihnen eine Alternative für die Zukunft zu bieten.

Oftmals kommen Kontakte aber auch dadurch zustande, dass die Ajimba-Gäste Laptops mit nach Südafrika nehmen. Denn Frank Wardenberg sammelt ehrenamtlich für das gemeinnützige Hilfsprojekt Labdoo Computer. Die Organisation unterstützt weltweit Kinder und Jugendliche und ermöglicht ihnen über die gespendeten PCs einen Zugang zu IT und Bildung. So wurden laut Labdoo bereits 15 844 Computer übergeben und 1629 Schulen unterstützt. Frank Wardenberg bittet vor Abreise seine Kunden, einen Computer mit nach Afrika zu nehmen und an einer bestimmten Schule abzugeben. „Auch so wird übrigens CO₂ eingespart und die Gäste können eine Schule ganz anders erleben.“

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu Ajimba gibt es unter www.ajimba.com. Wer die gemeinnützige Organisation Labdoo unterstützen will, informiert sich unter www.labdoo.org. Zur Freiwilligenarbeit beim Shark Project gibt es Informationen unter www.southafricastay.ch.