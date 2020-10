Nach Corona-Beschlüssen

Aida Cruises unterbricht im November Kreuzfahrtsaison

Der beschlossene Teil-Lockdown in Deutschland hat auch Folgen für Kreuzfahrt-Urlauber. So will Aida Cruises den November über nicht mehr in See stechen. Erst ab Dezember soll die Saison weitergehen.