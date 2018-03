Der Flughafen Zürich wird vergrößert. Foto: Andreas Gebert (dpa)

Flughafen Zürich wird langfristig ausgebaut

Der Flughafen in Zürich wird aus- und umgebaut. Derzeit laufe bereits die Erneuerung der Gepäcksortieranlage in der Zone A sowie die Erweiterung der landseitigen Passagierflächen, teilt die Flughafen Zürich AG mit. In den kommenden Jahren soll unter anderem Terminal 1 im Check-in-Bereich vergrößert werden. Die Baumaßnahmen für Terminal 1 und Dock A befinden sich aber noch in der Planungsphase. Hier könne sich noch einiges ändern. Ein Ende der Arbeiten wird erst in einigen Jahren erwartet.

Nonstop-Flüge von Hannover nach Warschau

LOT Polish Airlines nimmt im Juni wieder eine Flugverbindung zwischen Hannover und Warschau auf. Die Strecke werde zwölf Mal wöchentlich geflogen, teilte das Unternehmen mit. Die polnische Hauptstadt Warschau ist das Drehkreuz von LOT, von dort erreichen Reisende viele weitere Ziele in Polen und Osteuropa. Hannover ist die achte deutsche Stadt im Streckennetz der Airline.

Direktflüge nach Slowenien

Slowenien ist in diesem Sommer besser mit dem Flugzeug erreichbar. Adria Airways fliegt ab 25. März viermal pro Woche von Hamburg in die slowenische Hauptstadt Ljubljana sowie ab dem 26. April ebenso häufig von Düsseldorf aus. Darauf macht das slowenische Fremdenverkehrsamt aufmerksam. Zudem fliegt Easyjet ab 9. August dreimal wöchentlich von Berlin-Tegel nach Ljubljana. VLM Airlines hat bereits im Februar die Strecke von München nach Maribor aufgenommen.

Strecken von Ryanair nach Italien im Winter

Ryanair hat mehrere neue Flugverbindungen von Deutschland nach Italien für den Winter 2018/19 angekündigt. So geht es dann zweimal wöchentlich von Köln nach Palermo auf Sizilien. Von Memmingen aus erreichen Flugreisende ebenfalls zweimal pro Woche Brindisi an der Adria. Und mit der gleichen Frequenz hebt eine Maschine von Baden-Baden in Richtung Cagliari auf Sardinien ab.

Einschränkungen am Flughafen Dubai im Frühjahr 2019

Am Flughafen Dubai müssen Reisende im Frühjahr 2019 für einige Wochen mit Engpässen rechnen. Vom 16. April bis 30. Mai werde eine Start- und Landebahn erneuert, teilt der Betreiber Dubai Airports mit. Die betroffenen Fluggesellschaften wurden dazu aufgefordert, ihre Kapazitäten zu reduzieren und diese zum Beispiel über den Flughafen Dubai World-Central umzuleiten.