SunExpress bietet seinen Kunden ein Bonusprogramm an. Foto: Christoph Schmidt (dpa)

Ferienflieger SunExpress startet Bonusprogramm

Der Ferienflieger SunExpress führt ein Bonusprogramm für seine Kunden ein. Wer zehn Mal mit der Airline fliegt, erhält einen Freiflug. Zudem können Mitglieder durch das Buchen von Zusatzleistungen wie Sitzplatzreservierungen und Extragepäck Bonuspunkte sammeln, erklärt Sun Express. Die Punkte könnten wieder für Extraservices eingelöst werden. Passagiere können auch ein Familienkonto einrichten und gemeinsam sammeln. Auch befreundete Familien können ein Gruppenkonto erstellen. Wenn man sich bis 2. Oktober 2018 anmeldet, zählt jeder Flug doppelt.

Eurowings übernimmt New-York-Flüge ab Düsseldorf

Eurowings übernimmt am 1. Dezember die Lufthansa-Flüge von Düsseldorf nach New York. Zusätzlich zu den bereits bestehenden Eurowings-Verbindungen zum Flughafen JFK werden dann sechsmal die Woche Flüge nach Newark (EWR) angeboten, wie die Airline mitteilte. Die Flüge gehen täglich außer dienstags. Eurowings ist ein Tochterunternehmen der Lufthansa.

Flughafen Frankfurt: Automatische Grenzkontrolle auch für Jugendliche

Am Frankfurter Flughafen können ab sofort auch Jugendliche das automatische Grenzkontrollsystem für Reisen außerhalb des Schengen-Raums nutzen. Bereits Mitte Juli war das Mindestalter auf 16 Jahre gesenkt worden, wie die Bundespolizei mitteilt. Seit dem 13. September könnten auch Reisende mit vollendetem 14. Lebensjahr mit „EasyPass“ und automatischer Gesichtserkennung ein- und ausreisen. Sie brauchen einen Pass der EU, des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz. Anders als bei Erwachsenen öffnet sich die Kontrolltür für Jugendliche nicht automatisch, sondern muss von Bundespolizisten freigegeben werden.

Neue Direktflüge an Kubas Nordküste mit FTI

Der Reiseveranstalter FTI bietet ab dem kommenden Frühjahr neue Nonstop-Flüge an Kubas Nordküste an. Ab März 2019 wird eine Eurowings-Maschine im Vollcharter jeweils einmal wöchentlich von München und Düsseldorf Gäste des Veranstalters nach Santa Clara fliegen, wie FTI ankündigte. Die Hotels der Insel Cayo Santa Maria sind von dem internationalen Flughafen aus in eineinhalb Stunden erreichbar. FTI hat sein Hotelangebot in der Region erweitert.