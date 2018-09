EuGH-Urteil

Airlines müssen bei Flugstreichung auch Provision erstatten

Werden Flüge gestrichen, steht betroffenen Passagieren in der Regel eine Entschädigung in der Höhe des Flugpreises zu. Doch wer kommt für die an ein Online-Portal gezahlten Vermittlungsgebühren auf? Darüber entschied nun der EuGH.