Gehört Alkohol an mallorquinischen Stränden bald der Vergangenheit an? (dpa)

Die Gemeinde Cala Rajada auf Mallorca plant ein Alkohol-Verbot an seinen Stränden. Wie die „Bild-Zeitung“ berichtet, führen die jüngsten Ereignisse in dem Ort an der Ostküste der Insel wohl zu einem Alkohol-Verbot an den Stränden der Gemeinde Capdepera.

Besonders in der Zeit von Ende Mai bis Ende Juni, sei es besonders schlimm. So hatte eine Gruppe von Touristen Anfang Juni nackt in einem Brunnen, an einem viel befahrenen Kreisverkehr, gebadet. Außerdem kommt es immer wieder zu Massenschlägereien, sowie die Verschmutzung der Strände ein weiteres Problem darstellt.

Die geplante Regelung sieht kein gänzliches Verbot von Alkohol vor. Der Kauf und der Konsum soll im unmittelbaren Umfeld der Strandbuden weiterhin gestattet sein. Eine Abstimmung über die neue Ordnung soll bereits in den kommenden Tagen stattfinden und zur Saisoneröffnung 2019 in Kraft treten.

Das Alkohol-Verbot am Strand ist die nächste Maßnahme der Gemeinde, das ausufernde Verhalten der Touristen unter Kontrolle zu bekommen. Alkohol-Konsum auf der Straße sowie die Mitnahme von Glasflaschen und Musikanlagen an die Strände wurde bereits untersagt. Zudem soll die Ortspolizei künftig wieder aufgestockt werden. (sbb)