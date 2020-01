Aufstieg zum Kazbegi (links); Wein wird in Georgien in Tonamphoren hergestellt; Batumi lockt mit Palmen und seiner Schwarzmeerküste (rechts). (Marie-Chantal Tajdel)

Tbilissi. Die Augen brauchen ein wenig, bis sie sich an das trübe Licht gewöhnt haben, das durch die Fenster in die Kirche Dschwari sickert. In der Ecke döst ein betagter Mönch. Die schwarze Kutte und die dunkle Kopfbedeckung lassen ihn fast mit den Wänden in der Kirche verschmelzen. Er hebt nur den Kopf, wenn ein Gläubiger eine Frage an ihn richtet oder ein Tourist eine Ikone kaufen möchte.

Wer das erste Mal eine georgische Kirche betritt, wird von der Stille im Inneren eingenommen. Die meisten Besucher unterhalten sich flüsternd. Manchmal ist es sogar verboten, Fotos in den Kirchen zu machen. Auch an die strengen Regeln muss man sich gewöhnen: Alle Frauen müssen ein Kopftuch tragen und in Nonnenklöstern oft auch einen Rock um ihre Hüften schlingen. Männer sollten keine kurzen Hosen anziehen.

Die Dschwari-Kirche aus dem 6. Jahrhundert liegt auf einen Hang; von dort aus haben die Besucher einen überwältigenden Ausblick auf Mzcheta, die alte Hauptstadt Georgiens, und den Zusammenfluss der unterschiedlich farbigen Flüsse Kura und Aragvi. Die Kirche und einige Stätten in dem unterhalb liegenden Ort sind Unesco-Weltkulturerbe. Überhaupt, in Georgien scheint alles alt. Da überrascht ein kleines Schild, das am Eingang der Dschwari angebracht ist: Handys verboten. Plötzlich schrillt ein Klingeln durch die Stille. Die Besucher schauen sich verschreckt um und suchen denjenigen, der die Regeln gebrochen hat. Da zückt der alte Mönch ein Handy aus seiner Kutte und spricht einige kurze Sätze auf Georgisch hinein.

Die Sprache wirkt für europäische Ohren äußerst gewöhnungsbedürftig und fremd. Das ist auch kein Wunder, denn Georgisch ist mit keiner anderen Sprachfamilie verwandt. Es besteht aus drei unterschiedlichen Schriften, die ausschließlich in Georgien beheimatet sind. Der Satzbau der Sprache soll dem der deutschen zwar nicht unähnlich sein, gewöhnungsbedürftig ist allerdings die Aneinanderreihung von Konsonanten. So gibt es Wörter, die aus sieben, acht oder gar neun Konsonanten bestehen. Reine Zungenbrecher.

Die Bremer Stadtmusikanten auf Georgisch: In Batumi gibt es das Restaurant „Bremen“. (Marie-Chantal Tajdel)

Georgische Mönche, wie der oben erwähnte, nehmen übrigens fleißig am alltäglichen Leben teil: Sie haben Handys und Autos; und sind sogar verheiratet. Ein Gehalt bekommen sie allerdings nicht, sie leben von dem, was ihnen die Gläubigen spenden.

Wer Georgien besucht, merkt schnell, dass Kirchen sich wie ein roter Faden durch die Geschichte und die Landschaft des Landes ziehen. „Die Religion gehört zu unserer Kultur“, sagt Teia Kwaschilawa, die die neuntägige Rundtour des Münchener Reiseveranstalters Marco Polo begleitet. „Georgien ohne Religion ist unvorstellbar.“ Sie erläutert, dass das Land zwischen Kaukasus und Schwarzem Meer in seiner mehr als 3000-jährigen Geschichte immer wieder von den umliegenden Völkern überfallen wurde: von Arabern, Mongolen und Byzantinern, von Persern, Römern und den Russen. Doch die Georgier schüttelten die fremden Herren, ihre Religionen und Gepflogenheiten immer wieder ab.

Christianisiert wurden sie von der Heiligen Nino; 327 wurde das Christentum Staatsreligion. Die haben die Georgier stets verteidigt und die Kirchen, die zerstört wurden, immer wieder aufgebaut. Viele der kunstvollen Fresken haben die Überfälle allerdings nicht überlebt. Oft wurden die Sakralbauten auch anderweitig genutzt – in der Sowjetzeit etwa als Theater, Gefängnis oder Bad.

Beeindruckend ist, dass die Georgier – möglicherweise wegen der Erfahrungen der jahrzehntelangen Unterdrückung – andere Gemeinschaften nicht missionieren. Juden, Christen und Moslems leben friedlich nebeneinander. Selbst Schiiten und Sunniten teilen sich eine Moschee und beten gemeinsam.

Besonders eindrücklich sieht man die Zerstörungswut der umliegenden Völker an der

Tbilissier Innenstadt. Allein Tbilissi wurde seit dem 5. Jahrhundert 40 mal zerstört, sagt die Reiseleiterin. Dort sind viele der Wohnhäuser mit den imposant verzierten Holzbalkonen lediglich aus dem 19. Jahrhundert. Denn 1795 zerstörten die Perser die Stadt ein letztes Mal, brannten sie bis auf die Grundmauern nieder. Und so wurde alles, was in der Hauptstadt alt erscheint, entweder wieder aufgebaut, restauriert oder neu gebaut – so wie die Stadtmauer, die sich um einen Teil der Altstadt zieht. Dort hat sich beispielsweise ein schiefer Turm mit allerlei Tand und einer Spieluhr zu einer echten Touristenattraktion entwickelt. Hübsch anzusehen, aber ein Neubau, erzählt die 33-jährige Georgierin.

Nur einige Meter weiter hinter der Straßenecke liegt dagegen Tbilisis älteste Kirche, die Antschischati-Basilika. Eine Frau geht oberhalb der Kirche vorbei, bleibt kurz stehen und bekreuzigt sich. Viele Georgier, von denen übrigens 92 Prozent der orthodoxen Kirche angehören, machen das. Die Basilika wurde Anfang des 6. Jahrhunderts von König Wachtang I. gebaut und zählt zu den ältesten Sakralgebäuden in Georgien. Mittlerweile bröckelt der alte Sakralbau an einigen Stellen. Das hält die Gläubigen allerdings nicht davon ab, sich dort ihren Segen geben zu lassen. Die Tür steht weit offen. Drinnen erneuert ein älteres Paar sein Ehegelübde, draußen zieht ein Mann seine frisch Angetraute, deren weißer Rock um ihre Beine raschelt, zum schick geschmückten Auto.

Tbilissi ist eine Stadt der Gegensätze: Die Wohnhäuser aus dem 19. Jahrhundert bilden eine bunte Mischung aus traditionellen Formen und fast orientalischen Verzierungen. Im deutschen Viertel stehen Prachtbauten mit Jugendstilelementen dicht an dicht. Leider verfallen viele ältere Gebäude nach und nach und verströmen einen morbiden Charme. In Altstadtnähe und am Fluss sind vor allem in der Nach-Sowjetzeit unter dem damaligen Präsidenten Micheil Saakaschwili gewagte moderne Bauten wie die silberne, wurmartige Konzert- und Ausstellungshalle entstanden. Saakaschwili wollte der Eintönigkeit der Diktatur die Farbigkeit und Moderne der Demokratie entgegensetzen.

Der Aufschwung der Hauptstadt hat Anfang des neuen Jahrtausends viele Menschen nach Tbilissi gelockt. Um den Menschen Wohnraum zu bieten, wurden und werden eher unschöne Hochhäuser gebaut. Mittlerweile wehrt sich die Bevölkerung dagegen, denn immer mehr Grünflächen verschwinden und die Nahverkehrs- und Straßenplanung kann mit dem Bauboom nicht Schritt halten.

Die beeindruckende Kuppel der Gelati-Kirche. (Marie-Chantal Tajdel)

Die Gruppe verlässt über die Autobahn entlang der unschönen Hochhäuser die Hauptstadt Richtung Mzcheta. Da die Swetizchoweli-Kathedrale und andere Stätten zum Unesco-Weltkulturerbe gehören, tummeln sich dort viele Touristen, die Straßen sind von Souvenirläden gesäumt. Trotzdem lohnt sich der Besuch. Die Kirche ist an der östlichen Seite – wie in Georgien üblich – mit Ornamenten geschmückt, darunter ein Lebensbaum. Beeindruckend ist, dass die Bauherren das Gebäude bereits vor 1000 Jahren erdbebensicher geplant haben: In die Ostfassade wurden Nischen eingefügt.

Je weiter es Richtung Großer Kaukasus geht, desto menschenleerer wird es. Dafür trifft man mehr Tiere. Im Herbst treiben die Schäfer ihre Schafe aus den Bergen ins Tiefland. Die Kühe hingegen brauchen keinen Hirten. Sie laufen jeden Abend von den Bergweiden zurück in den Stall – am liebsten übrigens über die engen und kurvigen Bergstraßen. An einem Fluss entlang, der tief unten im Tal dahinbraust, geht es bis zu dem Wintersportort Gudauri, der auf 2000 Metern Höhe liegt. Von dort geht es bis nach Stepantsminda, dem Ausgangspunkt, um die Gergeti-Kirche zu besuchen. Der steile und steinige, etwa zweistündige Aufstieg zur Kirche belohnt bei gutem Wetter mit einer grandiosen Aussicht auf den Gletscher Kazbegi, dem mit 5047 Metern dritthöchstem Berg Georgiens.

Vom Großen Kaukasus geht es schließlich wieder ins Flachland. Ein Besuch Goris, der Geburtsstadt Stalins lohnt sich höchstens für einen kurzen Abstecher. Die Stadt verströmt einen sowjetischen Charme, die meisten Gebäude sind das Einheitsgrau noch nicht losgeworden, Straßen und Plätze sind in sozialistischem Großmannstum gebaut. Gori ist außerdem die einzige Stadt Georgiens, in der es noch eine Straße gibt, die nach Stalin benannt ist und in der ein erstaunlicher Stalinkult betrieben wird. Vor allem russische Touristen besuchen die Kleinstadt sowie das Stalinmuseum und nehmen Tassen mit dem Konterfei des „Manns aus Stahl“ als Souvenirs mit nach Hause.

Die Höhlenstadt Uplistsikhe nahe der Stadt Gori ist eine der ältesten Siedlungen der Menschheit. Sie wurde bereits in der Bronzezeit gegründet. Die etwa 700 Räume, Hallen und Gewölbe wurden in und auf Sandstein gebaut. (Fotos: Marie-Chantal Tajdel)

Doch Gori hat abseits vom Stalinkult eine wirkliche Sensation zu bieten: die Höhlenstadt Uplistsikhe. Sie ist eine der ältesten Siedlungen der Menschheit und wurde bereits 1500 Jahre vor Christus gegründet. Die Höhlenstadt lag an der Seidenstraße und so lebten im 15. Jahrhundert dort etwa 20000 Menschen. Anfangs gab es 700 Räume, Hallen und Gewölbe. Heutzutage sind noch 195 Höhlen geblieben. Zerstört wurden sie 1920 von einem Erdbeben. Der weiche Sandstein reibt sich außerdem im Laufe der Zeit und von den vielen Berührungen ab. Denn die meisten Räume dürfen weiterhin begangen werden.

Wer durch Georgien reist, wird außerdem feststellen, dass es neben den Kirchen einen weiteren roten Faden gibt: Essen und Wein. Regelmäßige, üppige Mahlzeiten mit einer Speisenfolge, die an Tapas erinnert, sind üblich. Beliebte Speisen sind Auberginen mit Walnussfüllung, Forelle mit Granatapfelsauce, Hähnchen in einer Tomaten-Chili-Koriander-Sauce oder Chatschapuri, ein überbackenes, pizzaähnliches Käsebrot. Das hat es übrigens in sich: In den Chatschapuri muss nämlich genauso viel Käse wie Hefeteig.

Wein wird in Georgien in Tonamphoren hergestellt. (Marie-Chantal Tajdel)

Besonders stolz – übrigens zu Recht – sind die Georgier auf ihren Wein. „Seit 8000 Jahren wird in ungebrochener Tradition Wein hergestellt“, sagt Teia Kwaschilawa. Nur in Georgien soll es den bernsteinfarbigen Wein geben, der einem Weißwein ähnelt, aber anders schmeckt und sich bernsteinfarbiger Wein nennen darf. Weltweit gibt es 4000 verschiedene Rebsorten. Allein in Georgien werden 550 von ihnen in den Weingärten etwa in Kachetien oder in der Schwarzmeerregion angebaut. Hergestellt werden die Weine auch heute noch wie vor 8000 Jahren: in Amphoren aus rotem Ton. „Zugesetzt werden weder Hefe noch Zucker“, erläutert Iago. Der Winzer stellt auf circa zwei Hektar Ökoweine her. Lediglich die Hefe, die auf den Trauben sei, erzeuge die Gärung. Der Trester bleibt zunächst in der Amphore, bis er nach unten sinkt und den Wein natürlich filtert. Sobald der Trester entfernt wird, werden die Amphoren luftdicht verschlossen und der Wein reift bei zehn bis

14 Grad im Erdreich. Zu den beliebtesten Weinsorten, die auch in Deutschland verkauft werden, zählen Saperavi und Kazeteli.

Wer sich in die georgische Küche verliebt hat, benötigt auf alle Fälle Gewürzmischungen. In Kutaissi, der drittgrößten Stadt Georgiens, lockt ein Markt, der sich hinter keinem Basar verstecken muss. Dort gibt es einfach alles; Koriander und Gurken, getrocknete Früchte, Nüsse und Tabak, Fisch, Wein – und sogar georgischen Tee. Ganz in der Nähe von Kutaissi liegt außerdem das Kloster Gelati. Dort sind die bedeutendsten Könige Georgiens beerdigt worden, darunter auch David, der Erbauer. Sein Grab befindet sich im ehemaligen Haupteingang der Kirche. Jeder Besucher, der die Anlage betritt, muss über seine Grabplatte gehen. „Er wollte zu Füßen seines Volkes beerdigt werden“, sagt Teia Kwaschilawa. Die vielen Füße, die in den Jahrhunderte darüber hinweg gegangen sind, haben die Grabplatte ausgehöhlt.

Batumi lockt mit Palmen und seinerSchwarzmeerküste. (Marie-Chantal Tajdel)

Von Kutaissi geht es nach Batumi. Die georgische Schwarzmeerküste war einst das Badeparadies der Sowjetunion und zog Gäste aus dem ganzen Ostblock für einen Badeurlaub an. Für kulturorientierte Gäste aus dem Westen gibt es dort außer neoklassizistischen oder ultramodernen Neubauten nicht viel zu entdecken. Aber nach der neuntägigen Rundreise durchs Land ist es ganz wunderbar, im Schwarzen Meer zu schwimmen und am Strand von Batumi zu entspannen.

Die Reise wurde unterstützt von Marco Polo Reisen.

Zur Sache

Georgien

Lage: Georgien liegt auf der Grenze zwischen Asien und Europa, zwischen dem Großen Kaukasus und dem Schwarzen Meer. Etwa 3,7 Millionen Einwohner leben auf einer Fläche, die etwa so groß wie Bayern ist.

Anreise: Ab Bremen fliegt Turkish Airways über Istanbul nach Tbilissi.

Beste Reisezeit: von April bis Ende Oktober.

Aktivitäten: In Tbilissi sollten Besucher auf alle Fälle eines der Schwefelbäder besuchen. Für etwa 50 Lari in der Stunde können sie sich zu zweit oder mit mehreren Personen ein meist recht großzügig ausgestattetes, separates Schwefelbecken mieten. Zusätzlich wird meist eine Massage angeboten, die man sich aber getrost schenken kann. Denn der Badegast zahlt sieben Euro dafür, dass er fünf Minuten lang mit einem kratzigen Sisalhandschuh abgebürstet und mit heißem Wasser überspült wird.

Währung: In Georgien wird mit Lari bezahlt. Ein Euro entspricht etwa 3,2 Lari (Stand: 11. Dezember 2019).

Einreise: Touristen aus Europa benötigen vor der Einreise kein Visum.

Die neuntägige Rundreise „Von Schneebergen zu Palmenstränden“ von Marco Polo Reisen wird 2020 von Mai bis September an sieben Terminen angeboten.

