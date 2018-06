Karlsruhe. Es ist vermutlich ein Höhepunkt für kälteresistente Wasserratten: Als erstes Freibad in Deutschland eröffnet das Sonnenbad in Karlsruhe bereits Mitte Februar die Freibadsaison. Das teilt die Agentur Piroth-Kommunikation in einer Pressemitteilung mit. Statt Handtüchern werden dann auf den Liegen sehr wahrscheinlich warme Decken liegen. Auch wenn draußen eisige Temperaturen herrschen, lockt das Wasser die Schwimmer mit warmen 28 Grad an. Schon seit den 70er Jahren zelebrieren die Karlsruher den winterlichen Badespaß im Februar. Und während die meisten Freibäder bundesweit schon zum Ende des Sommers schließen, hat das Sonnenbad Öffnungszeiten für Hartgesottene: die Tore des Freiluftbades sind bis zum ersten Advent geöffnet.