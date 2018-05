In der Adria und der Ägäis liegen die Wassertemperaturen aktuell zwischen 19 und 22 Grad. Foto: Sven Hoppe (dpa)

Hamburg (dpa/tmn) - Bis zu 26 Grad warm ist das Wasser inzwischen im östlichen Mittelmeer und im Roten Meer. Aber auch in anderen Gebieten können sich Urlauber über wärmer werdende Meerestemperaturen freuen:

In Antalya und auf Zypern erreichen die Werte nun jeweils 25 Grad und im Schwarzen Meer bis zu 22 Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, werden in Adria und Ägäis Wassertemperaturen von bis zu 22 Grad erreicht. Auf Mallorca sind die Temperaturen noch kühler, sie sind aber auf 18 Grad gestiegen. An Fernreisezielen wie Mauritius und in Thailand liegen sie bei 30 Grad, auf den Philippinen bei 32 Grad.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 15 Algarve 17 Azoren 19 Kanarische Inseln 18-20 Französische Mittelmeerküste 17-19 Östliches Mittelmeer 22-26 Westliches Mittelmeer 17-22 Adria 19-22 Schwarzes Meer 18-22 Madeira 19 Ägäis 20-22 Zypern 25 Antalya 25 Korfu 22 Tunis 20 Mallorca 18 Valencia 20 Biarritz 17 Rimini 20 Las Palmas 19