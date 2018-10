Unter Pinguinen und Robben

„Antarctica“-Ausstellung im Bremer Übersee-Museum

Einmal in die Antarktis und eine Welt aus Eis erleben - davon träumen einige. Wer die lange Reise und kalte Realität scheut, kann dem Leben am Südpol in einer Multimedia-Ausstellung im Bremer Übersee-Museum nachspüren.