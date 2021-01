Bieberle (Dominik Zwerger)

Kufstein. Florian Kitzbichler macht nicht den Eindruck, in einem aussterbenden Beruf zu arbeiten. Fröhlich schneidet er Lebkuchen zurecht und rollt Marzipan. Der 21-Jährige aus Kufstein in Tirol ist Lebzelter, auf Hochdeutsch würde man Lebkuchenbäcker sagen. Gelernt hat er zunächst Konditor und dann in der ältesten Lebzelterei Österreichs noch eine zweite Ausbildung abgeschlossen. „Das ist ein uralter Beruf“, sagt Florian Kitzbichler. Schon die Ägypter hätten Lebkuchen gebacken. Heutzutage ist Lebzelter allerdings ein aussterbender Beruf, sagt er, obwohl es noch einige wenige Betriebe in Österreich gibt, in denen man ihn lernen könne.

Und weil es die Lebzelterei schon so lange gibt, lässt sie sich auch nicht nur auf ein Berufsbild festlegen. „Früher war der Lebzelter auch Imker“, sagt Florian Kitzbichler. Deshalb habe der alles verwertet, was sich von den Bienen verwerten lasse und habe Honigkuchen gebacken oder Kerzen gezogen.

Der Lebenkuchenbäcker hat in dieser Woche vor der Kamera Bieberle nach einem Rezept aus dem Jahr 1899 gebacken. Bieberle sind Lebkuchen, die mit Marzipan gefüllt werden. Dafür hat er einen klassischen Teig zusammen geknetet, der aus Honig Zucker, Mehl und Gewürzen besteht.

Für andere Lebkuchenrezepte nutzt der Konditor allerdings auch Lagerteige, die aus Honig, Zucker, Weizen- und Roggenmehl bestehen. Einen Monat oder länger lässt er den Teig lagern, damit sich Milchsäurebakterien entwickeln. Das Rezept dazu, verrät er allerdings nicht. „Das ist schon uralt und geheim“, sagt er schmunzelnd. Doch das Ergebnis sei unwiderstehlich köstlich, sagt er.

Weitere Informationen

