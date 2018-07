St. Peter Port. Die Insel Guernsey verbindet malerische Landschaften mit einer wechselvollen Vergangenheit und wird diesen Sommer zum Schauplatz der Bestsellerverfilmung „Deine Juliet“. Am 9. August kommt der von Guernsey inspirierte Film in die deutschen

Kinos und lädt auf eine Zeitreise ein. Die Idee für das Buch stammt von der Autorin Mary Ann Shaffer, die in den 1970er-Jahren am

Guernseyer Flughafen zufällig auf ein Buch stieß, das über die Zeit des Zweiten Weltkrieges, in der die Insel unter deutscher Besetzung stand, handelt. Zum Kinostart gibt es verschiedene Führungen und Ausstellungen zur Besetzungs- und Nachkriegszeit.