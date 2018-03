Reisehinweis

Auswärtiges Amt rät in Playa del Carmen zur Vorsicht

Das Ausärtige Amt rät zur erhöhten Wachsamkeit in der Urlaubsregion Playa del Carmen in Mexiko. Grund: In den vergangenen Monaten hat es zwei Sprengstoffvorfälle gegeben.