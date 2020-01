Einen Snack bestellen per App - das soll für Bahnreisende bald möglich sein. Foto: Mascha Brichta/dpa-tmn (Mascha Brichta / dpa)

Berlin (dpa/tmn) - Die Deutsche Bahn will die Bestellung von Essen und Getränken im Zug per App einführen. Das berichtet die „Wirtschaftswoche“. Die Bahn bestätigte die Pläne auf Anfrage.

„Wir wollen, dass die Kunden in Zukunft ihre Gastrobestellung per App aufgeben können“, sagte DB-Fernverkehrschef Michael Peterson der Zeitung. In der ersten Klasse bekämen Reisende ihre Bestellungen an den Platz geliefert. In der zweiten Klasse müssen sie Snacks und Getränke demnach im Bordbistro abholen, werden aber per App informiert.

Das Konzept wurde laut Bericht bereits auf einer Zugverbindung nach Frankreich getestet. Die Bahn wolle den Service ab Herbst in Deutschland auf einer Pilotstrecke einführen. Diese soll Mitte des Jahres festgelegt werden. Die „Wirtschaftswoche“ schreibt, die Strecke zwischen Berlin und Hamburg sei dafür geeignet.