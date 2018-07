Stuttgart/Bremerhaven. Wer schon immer einmal ein Kreuzfahrtschiff besichtigen wollte, hat in Bremerhaven, Kiel und Hamburg die Gelegenheit dazu. Der Reiseveranstalter Hansa Touristik ermöglicht Schiffinteressierten einen Besuch auf der MS Ocean Majesty. Die Führung über das Kreuzfahrtschiff kostet 15 Euro pro Person. Sie umfasst eine Begrüßung durch den Kreuzfahrtdirektor mit Willkommenscocktail, eine geführte Besichtigung der öffentlichen Räume und einzelner Kabinenkategorien. Anschließend haben alle Besucher die Möglichkeit, die MS Ocean Majesty auf eigene Faust zu erkunden. Das Kreuzfahrtschiff macht am 2. Juni in Kiel halt, am 18. Juli in Hamburg und schließlich am 13. September in Bremerhaven. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb sollten sich Interessenten frühzeitig per E-Mail unter info@hansatouristik.de anmelden.