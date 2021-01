Auktion in Los Angeles

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bikinimuseum ersteigert von Hasselhoff getragene Badehose

Baywatch ist eine der bekanntesten Serien der 90er. Ein Museum in Baden-Württemberg hat sich bei einer Auktion nun ein ganz bestimmtes Kleidungsstück die rote Badehose Hauptdarstellers gesichert. Welcome to Malibu!