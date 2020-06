Wenn man Glück hat, kann man auf dem Wildsee rudern. Wenn nicht, wandert man am See entlang. (Helmut-Lackner©lacknerhelmuttvbpillerseetal)

Die Gefahr ist groß, dass man die Wildalm einfach links liegen lässt. Eine Hütte am Wegesrand eben. Und laut Schild nur noch eine Stunde bis zum Wildseeloderhaus, das in 1854 Meter Höhe am Berg thront. Für viele heißt es dann: Schnell nach oben. Vielleicht ist das Ruderboot noch frei, mit dem man eine Runde über den Wildsee drehen kann, der zu den schönsten Bergseen im gesamten Alpenraum gehören soll.

So machen es die meisten, die sich fürs Wandern oberhalb von Fieberbrunn im Pillerseetal entscheiden. Wer frei nach dem Motto „Planlos geht der Plan los“ unterwegs ist und sich Muße für Entdeckungen am Wegesrand gibt, findet auf der Wildalm ein echtes Kleinod. Es ist eine Hütte aus dem 17. Jahrhundert; mit Alm-Kino, Bibliothek und offenem Kamin sowie gutem Käse zum Mitnehmen. Das alles ist irgendwie völlig unerwartet. Denn mit der Hütte am Wegesrand haben sich zwei Freunde einen Traum erfüllt. Jeder auf seine Weise.

Ein Kleinod, das noch zu oft übersehen wird: die Wildalm. (kunz pr)

Die Tür ist offen. Der 73-jährige Walter Fürhapter steht hinter der Käsetheke und fragt die Neuankömmlinge, ob sie den Bergkäse probieren wollen. Die Antwort kommt zeitverzögert. Käse war erwartbar, aber das? Bücherwände bis zur Decke, gemütliche Sofaecke zum Chillen, Feuer im offenen Kamin? Klar, gerne kosten, später. Erst einmal wollen sich die Gäste in aller Ruhe umschauen. Eine Stiege führt nach oben zur Galerie mit Fotoausstellung und Alm-Kino. Fieberbrunner Imagefilme der 1960er-Jahre flimmern über den Bildschirm. Die sechs Kinosessel stammen ebenfalls aus dem vergangenen Jahrhundert, konkret aus dem alten Lichtspielhaus in Fieberbrunn.

Nein, die Wildalm ist kein Museum. Man schlendert vielmehr durch die Privaträume eines Mannes, der voller Ideen steckt. Und der sich in seiner zurückhaltenden Art still darüber freut, wenn Besucher sein Almjuwel entdecken, Überraschungsmomente erleben und sich Zeit zum Innehalten nehmen: Vielleicht noch ein wenig in der Bibliothek schmökern und am offenen Kamin verweilen, bevor es weiter im Tagesprogramm geht?

Eine unerwartet schöne Hütte: Walter Fürhapter in der Bibliothek der Wildalm. (kunz pr)

Stimmt, da war ja noch der Bergkäse. Der ist herrlich würzig – und unglaublich cremig. Dafür macht Walter Fürhapter nicht etwa seine Käsekunst verantwortlich, sondern in erster Linie den Rohstoff: die Milch der Wildalm-Kühe, die er sich von seinem Nachbarn abholt. Sie zeichnet sich durch einen sehr hohen Anteil an Fett sowie Eiweiß aus und durch insgesamt ausgewogene Inhaltsstoffe. Das bestätigen die Analysen der Molkerei. Der Grund für die guten Werte: „Die Wildalm ist absolut naturbelassen, hier wurde niemals künstlich gedüngt“, erläutert er.

Man ahnt es längst. Walter Fürhapter muss nicht, er will. An vier bis fünf Tagen die Woche verarbeitet der Geschäftsmann, der es inzwischen ruhiger angehen lässt, jeweils knapp 200 Liter Milch zu etwa 20 Kilo Käse. Er beginnt mit der Arbeit um 4.30 Uhr – damit er um 10 Uhr fertig ist, wenn die ersten Gäste kommen.

Hans Pletzenauer sitzt oft vor der Wildalm. (kunz pr)

Regelmäßiger Besucher ist Hans Pletzenauer. Die beiden sind schon seit Jahrzehnten „Käseverrückte“, wie sie sich selbst nennen – und erinnern sich manchmal unterschiedlich an Details; ähnlich charmant wie in einem Streitgespräch älterer Ehepaare. Hätte Walter ohne den Impuls von Hans jemals mit dem Käsen angefangen, geschweige denn die verlassene Almhütte aus dem 17. Jahrhundert zu neuem Leben erweckt? Egal. Auf jeden Fall haben sie gemeinsam eine Vision umgesetzt: „Die schönste Alm der Welt.“

Hans Pletzenauer hatte die alte Hütte schon immer im Blick. Denn sie steht direkt neben der, in der er als Kind viele Sommer verbrachte – zusammen mit seinem Vater, der dort früher das Vieh versorgte. Die jetzigen Pächter liefern nicht nur die Milch der Kühe zum Käsen, sie betreiben zudem einen Almausschank.

Der 60-Jährige hat als Molkereifacharbeiter das nötige Know-how und half Walter Fürhapter anfangs beim Käsen. Eine Win-win-Situation. Der eine hat den Ort seiner Kindheit zurückgewonnen, der andere eine neue Leidenschaft entdeckt. „Bevor ich 80 bin, werde ich nicht aufhören“, sagt der Hüttenbesitzer. „Was ich dann mache, muss ich mir noch überlegen.“

Oberhalb des Wildsees in Fieberbrunn können Wanderer schöne Bergtouren abgehen. (kitzbueheleralpenpillerseetal)

Man sieht die beiden oft auf dem Bänkchen vor der Wildalm sitzen. Walter Fürhapter im rosafarbenen Poloshirt, Hans Pletzenauer mit Cowboyhut und Hirtenstab. Denn wenn er zu Besuch kommt, schaut er auch gleich nach den 120 Schafen, die im Wildseelodergebiet weiden und für die er inzwischen zuständig ist. „Schäfchen zählen hält fit“, sagt er. Käsen ebenso, sogar im Winter. Dann schnallt sich Walter Fürhapter nämlich mindestens einmal die Woche die Tourenski an und überprüft den Reifeprozess des Käses.

Zur Sache

Wildalm

Anreise: Von Bremen aus braucht man mit dem Auto etwa neun Stunden über die A 7 und A 9 nach Fieberbrunn, mit der Bahn ebenfalls mit Umstiegen in Hannover und München. Weiter mit der Bergbahn Fieberbrunn bis zum Lärchfilzkogel; von dort sind es 20 Minuten bis zur Wildalm. Wer vom Tal aus startet, wandert circa zweieinhalb Stunden.

Sicherer Urlaub: Das flexible Buchungssystem des Pillerseetals bietet vorbildliche Stornobedingungen. Denn man weiß nie, was passiert …

Informationen: Tourismusverband Pillerseetal – Kitzbüheler Alpen, Dorfplatz 1, A-6391 Fieberbrunn, Telefon: 00 43 / 53 54 / 5 63 04, E-Mail: info@pillerseetal.at und im Internet unter www.pillerseetal.at