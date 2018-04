Eine Kreuzfahrt auf dem Douro verspricht ein besonderes Erlebnis zu werden. Künftig soll auch ein Schiff von A-Rosa durch Portugal touren. Foto: Hilke Segbers/Archiv (dpa)

Beachvolleyball-Stars taufen die „Mein Schiff 1“

Die neue „Mein Schiff 1“ wird von den Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen Kira Walkenhorst und Laura Ludwig getauft. Das gab Tui Cruises bekannt. Die Taufe findet am 11. Mai im Rahmen des Hamburger Hafengeburtstags statt. Die Zeremonie beginnt um 22.00 Uhr am HHLA Container Terminal Burchardkai. Ein Feuerwerk ist für 22.30 Uhr angesetzt. Walkenhorst und Ludwig holten 2016 Olympia-Gold und im vergangenen Jahr den Weltmeistertitel.

A-Rosa schickt ein neues Schiff auf den Douro

Rostock (dpa/tmn) - A-Rosa wird im kommenden Jahr mit einem neuen Flussschiff erstmals auf dem Douro unterwegs sein. 28 Termine in dem Fahrgebiet in Portugal stehen zwischen Mai und November 2019 im Programm, wie die Reederei mitteilt. Start und Ziel der Sieben-Nächte-Reisen ist Porto. Der Schiffsneubau mit einer Länge von knapp 80 Metern, vier Decks und Platz für maximal 126 Passagiere soll im Mai 2019 getauft werden. Der neue A-Rosa-Reisekatalog für die Saison 2019 erscheint am 4. Mai 2018.

„Queen Elizabeth 2“ eröffnet als Luxus-Hotel in Dubai

Dubai (dpa/tmn) - Das ehemalige Kreuzfahrtschiff „Queen Elizabeth 2“ der Reederei Cunard öffnet am 18. April als Hotel in Dubai. Das berichtet das Kreuzfahrtportal „Cruisetricks“. Das Hotelschiff in Port Rashid wird über 224 Zimmer und Suiten auf 13 Decks verfügen und vom Unternehmen PCFC Hotels betrieben. Die Originalkabinen sind weitgehend im ursprünglichen Design erhalten geblieben. Die „Queen Elizabeth 2“ war von 1969 bis 2008 für Cunard als Ozeanliner unterwegs. Nachdem es außer Dienst gestellt worden war, brachte es der neue Eigentümer Istithmar World nach Dubai, wo es in den vergangenen Jahren lag. Immer wieder gab es Pläne, aus dem Schiff ein Hotel in Dubai oder an einem anderen Ort in Asien zu machen.

Erste Routen von neuem Regent-Luxusschiff bekannt

Miami (dpa/tmn) - Das neue Regent-Luxusschiff „Sevens Seas Splendor“ fährt in seiner Jungfernsaison 2020 in Europa, der Karibik und Nordamerika. Die Routen seien ab sofort buchbar, teilt die US-Reederei Regent Seven Seas Cruises mit. Die Premierenfahrt führt im Februar 2020 von Barcelona nach Miami. Im Anschluss geht es in weiteren Routen durch den Panamakanal Richtung US-Westküste - und später wieder zurück. Danach kreuzt das Schiff den Atlantik erneut, diesmal Richtung Barcelona. Das Schwesterschiff der „Seven Seas Explorer“ fasst 750 Gäste und verfügt ausschließlich über Suiten. Regent Seven Seas Cruises gehört zur Norwegian Cruise Line Holding.