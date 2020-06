Früher wurden mit den Schiffen Waren in die Städte gebracht, heute werden entlang des Ludwig-Donau-Main-Kanals Touristen getreidelt. Thomas Marx führt sein Kaltblut Hias. (Axel Scheibe)

Fast stoisch setzt er einen Huf vor den anderen. So schnell bringt Hias, so der Name des schweren Kaltblüters, nichts aus der Ruhe. Ihm ist kaum anzusehen, was er da leistet. Immerhin bringt es der knapp 100 Jahre alte Holzkahn, die „Elfriede“, mit einigen Dutzend bestens gelaunter Passagiere auf einige Tonnen Gewicht. Zum Treideln benötigt man gerade solche Pferde.

Bis in die 1950er-Jahre hinein wurden eher Waren auf dem Kanal befördert. Heutzutage sind diese kurzen Treidelfahrten dagegen eine Gaudi für Gäste aus nah und fern. Da fließt manch Bier durch durstige Kehlen, manche Brezel wird verdrückt und zur Musik der Mitreisenden manch Lied angestimmt. All das stört Hias ebenso wenig wie seinen menschlichen Begleiter Thomas Marx. Geballte Kraft, die hat ein Belgisches Kaltblut reichlich, und es lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen.

Knapp zwei Kilometer lang ist die Strecke auf dem alten Ludwig-Donau-Main-Kanal, die eine Reise in die Vergangenheit erlaubt. Gestartet wird am Biergarten „Zum Ludwigskanal“, an dem die Reise nach rund einer Stunde voller Spaß auch wieder endet. Und wo kann man heute sonst noch auf den Spuren der Treidler unterwegs sein?

Auf 634 Metern thront die Burg Hohenstein auf dem höchsten Gipfel der Fränkischen Alb. Von dort hat man einen guten Blick über die Region. (Axel Scheibe)

Ein guter Grund von vielen also, im Nürnberger Land vorbeizuschauen. Das heißt dann, die weltbekannte Bier-, Würstchen- und Lebkuchenstadt in Richtung Osten zu verlassen. Der gleichnamige Landkreis hat auf einer Fläche von knapp 800 Quadratkilometern viel zu bieten. Da ist mancher überrascht, der sonst immer nur Nürnberg im Blick hatte. Den besten Überblick über die Mittelgebirge der Fränkischen Alb hat man vom höchsten Gipfel der Region (634 Meter): von der Burg Hohenstein. Es ist beeindruckend, was die Mitglieder des kleinen Verschönerungsvereins Hohenstein da in den vergangenen Jahren geleistet haben. Es mögen Tausende Arbeitsstunden sein, die in dem alten Gemäuer stecken. Heute ist die Burg aus der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts ein kleines Schmuckstück und wohl immer noch ein Geheimtipp. Dort kann man sich sogar als Burgherr auf Zeit fühlen, denn normale Öffnungszeiten gibt es nicht. Gertraud und Georg Maul haben großes Vertrauen. Bei ihnen kann man sich mittwochs und donnerstags den Schlüssel zur Burg holen und diese dann auf eigene Faust erkunden. Überraschend!

Schillers „Wallensteins Lager“ wird als riesiges Spektakel in Altdorf aufgeführt. Hier eine Szene mit dem kaiserlichen General Octavio Piccolomini (rechts) und seinem Sohn Max. (Axel Scheibe)

Überraschend auch, was sich im wahrsten Sinne des Wortes alle drei Jahre in Altdorf abspielt. Das hübsche, kleine Städtchen hatte einst eine eigene Universität. Davon ist zwar nicht viel geblieben, doch ein Name hält diese Zeit lebendig: Albrecht von Wallenstein. Der große Kriegsherr aus dem 17. Jahrhundert hat in Altdorf die Universität besucht. Zwar nur ein Semester, dann ist er wegen „unbotmäßigen“ Verhaltens geflogen, doch ist das für die Altdorfer allemal ein guter Grund für ihre regelmäßigen Wallenstein-Festspiele. An fünf Wochenenden können Schaulustige zwei sehr unterschiedliche Theaterstücke sehen. Zum einen das recht derbe und amüsante „Volksstück Wallenstein in Altdorf“ und zum anderen die klassische Variante von Friedrich Schillers „Wallensteins Lager“. Hunderte Mitwirkende lassen diese Zeit lebendig werden. Es sind keine professionellen Schauspieler, sondern Laien, die perfekt geführt von einem professionellen Regisseur für Hochspannung im romantischen Innenhof der ehemaligen Universität sorgen. Und nicht nur das, an den Festspielwochenenden versetzt das mittelalterliche Lagerleben im Ortskern die Altstadt zurück in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Rund 1000 Darsteller sorgen für die entsprechende Atmosphäre. Ein großes Erlebnis für die Familie. Das nächste Mal übrigens 2021. Vormerken lohnt.

Nicht ganz Alltägliches erwartet Interessierte im kleinen Dörfchen Oberrieden. Etwas versteckt in einer Seitenstraße laden die Manufakturen Glas Stad’l, Glas Garten von Elgin und Bernd Kriegisch zu einem farbenfrohen Rundgang zu kleinen und größeren Kunstwerken ein. Glas Fusing nennt sich die Veredlungskunst und ist das Verschmelzen von Glas. Im Stad’l und im Garten zeigen die Künstler fantasievolle Produkte ihrer kleinen Manufakturen. Wer Lust hat und Zeit mitbringt, es selbst zu probieren: Vorführungen geben einen ersten Einblick in die Technik. Nach Voranmeldung kann man an einem Kursus teilnehmen und sich sein eigenes, kleines Souvenir erstellen. Etwas, das gern von Schulklassen genutzt wird.

Weniger für Kinder geeignet dürfte dagegen die alte Tradition des Kommunbrauens sein, die in Neuhaus nicht zuletzt von den „Hombienen“ Kristina Arz und Kerstin Döhring gepflegt wird. Ihre Gaststätte in Neuhaus ist eine von nur noch zwei im Ort, die diese Tradition am Leben erhalten. Sie schenken im 14-tägigen Wechsel ihr eigenes Kommunbier aus. Ein gutes Bier, ein kleiner Snack dazu und viel Gemütlichkeit, so lässt sich die Region Franken bestens genießen.

In diesem Zusammenhang hat Neuhaus im nördlichen Zipfel des Nürnberger Landes gleich noch etwas zu bieten. In der Maximiliansgrotte, einer sehenswerten Tropfsteinhöhle, reift seit einigen Jahren der Rottenkäse. Das ist eine Spezialität, die nicht nur durch den ungewöhnlichen Reifeort den Versuch lohnt. Heiko Lohner vom Gasthof Grottendorf kümmert sich mit Begeisterung um diese Käsevariante, die es nur in seinem Gasthof zur Brotzeit gibt. Die Höhle selbst, unweit des Gasthofes, ist stündlich zur Führung unter Tage geöffnet.

Waldemar Bogner, der Schäufelekönig des Nürnberger Landes, präsentiert ein besonders großes Stück Schweinefleisch. (Axel Scheibe)

Um Schmackhaftes auf dem Teller geht es im Nürnberger Land ständig. Vegetarier kommen dabei nicht zu kurz, doch hiesige Essenstraditionen betonen letztlich doch anderes. So gehört ein leckeres Schäufele unbedingt dazu. Das war Ausgangspunkt für eine Werbeidee, die sich seit einigen Jahren auf Waldemar Bogner konzentriert. Als Schäufelekönig präsentiert er die Region mit Begeisterungen auf Großveranstaltungen und Messen in nah und fern. Dass er dabei selbst gern zu diesem Stück vom Schwein – der flachen Schulter – greift, versteht sich von selbst. Dass man ihm das aber nicht ansieht, ist ein glücklicher Umstand, mit dem Waldemar Bogner gut leben kann.

Auch als Urlauber kann man viel dafür tun, dass sich die typische, aber eben nicht gerade kalorienarme, fränkische Küche nicht zu sehr auf die Hüften legt. Denn wer will im Urlaub schon gern fasten? Hunderte Kilometer bestens ausgeschilderter Wanderwege stehen bereit. Darunter etwa der Frankenalb Panoramaweg, der in Etappen zu Tagestouren einlädt oder auch der Fränkische Dünenweg. Und – das muss sein – auch Wallenstein ist eine der Touren gewidmet.

Nicht zu vergessen, auch Technikinteressierte kommen bei einem Urlaub in der Region auf ihre Kosten – und dazu muss man nicht in die Stadt nach Nürnberg. Im Städtchen Lauf, das ohne Zweifel zu den attraktivsten in der Region gehört und deshalb durchaus auch zu einem Einkaufsbummel einlädt, gibt es ein Industriemuseum, das für die ganze Familie zu einem Erlebnis werden kann.

Die Reise wurde unterstützt vom Nürnberger Land.

Zur Sache

Nürnberger Land

Informationen gibt es bei Nürnberger Land Tourismus, Amberger Straße 54, in 91217 Hersbruck; Telefon: 0 91 23 / 9 50 60 60, Internet: www.nuernberger-land.de.