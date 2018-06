Chrystal Symphony (Peter Tänzer)

Stockholm. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer riesigen Yacht auf dem weiten, blauen Ozean. Die Sonne scheint vom Himmel, sie liegen bequem auf einer Sonnenliege, lesen ein gutes Buch und überlegen, ob Sie als nächstes in den Whirlpool steigen, zum Yoga und in das Spa gehen oder doch lieber am Tagesausflug teilnehmen. Alle fünf Minuten fragt eine in weiß gekleidete Person übertrieben höflich, ob Sie noch irgendetwas benötigen.

So in etwa sieht der Alltag eines Kreuzfahrers aus – und daran scheiden sich die Geister. Für einige sind Kreuzfahrten Ausdruck personifizierter Unselbstständigkeit und impertinenter Dekadenz. Reiche Rentner und arrogante Yuppies. Für andere sind sie einfach nur Erholung pur. Und für mich? Ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht. Deshalb probiere ich es aus. An Bord der „Chrystal Symphony“, einem Schiff für ­ungefähr 1000 Passagiere der amerikanischen Reederei Crystal Cruises. Es geht von Warnemünde über Sankt Petersburg und Tallin nach Stockholm.

Der Alexanderpalast besticht mit der Samson-Fontäne und dem 400 Meter langen Kanal zur Ostsee. Die Anlage verfügt über 150 verschiedenen Springbrunnen und Wasserspiele, kleine Pavillons sowie eine einzigartige Parkanlage. (Peter Tänzer)

„Champagne?“, fragt mich ein junger Italiener auf Englisch, der offensichtlich die Gäste begrüßen soll. Ehrlich jetzt? Champagner? Es ist Mittagszeit. Ich bin gerade an Bord gekommen. Das muss nun wirklich nicht sein. Und überhaupt, der ganze Protz hier: Wasserfall in der Lobby, Luxusboutiquen, französisches Bistro, englischer Pub, japanisches Edelrestaurant. Muss doch nicht sein und ist mir eigentlich zu übertrieben.

Also erst einmal die Kabine finden. Der Weg dahin: Treppen, Fahrstühle und endlose Gänge, die mich irgendwie an den Film „Shining“ von Regisseur Stanley Kubrick erinnern. Deck 8, Kabine Nummer irgendwas ist meine – knapp 30 Quadratmeter mit Veranda zur Backbordseite. Der Blick aus diesem schwimmenden Hochhaus auf Warnemünde hat schon was. Es gibt ein Getränk aus der Minibar. Jetzt erst einmal ankommen und ­anschließend das Schiff erkunden.

Treppe rauf, Treppe runter. Gänge ohne Ende. Es ist zunächst schwer, sich zu orientieren. Beeindruckend ist das Ganze aber schon. Modernes Fitnessstudio, Theater, Kino, Shopping-Boulevard, mehrere Restaurants und noch mehr Bars. Dazu Swimming- und Whirlpool, Laufstrecke und wahrscheinlich noch viele Dinge mehr, die ich in den sechs Tagen nicht entdecken konnte. Ob man das braucht? Das ist eine andere Frage.

Erste Station der Reise ist Sankt ­Petersburg, und ich bin eigentlich froh, von Bord zu kommen. Einen Zweitagesausflug hatte ich mir vorher über das Internet gebucht, um nicht auf die Bordausflüge angewiesen zu sein. Sankt Petersburg ist eine tolle Stadt, voller imposanter Sehenswürdigkeiten. Ich war vorher noch nie hier, überhaupt noch nie in Russland. Alles ist irgendwie anders und ­gerade deshalb so interessant – auch wenn man in zwei Tagen nur einen Bruchteil ­sehen kann. Allein dafür hat sich die Reise gelohnt.

Das Leben auf dem Fünf-Sterne-Kreuzfahrtschiff „Crystal Symphony“ lässt keine Wünsche offen. Gerade wurde das Schiff in der Lloyd Werft umgebaut. Kleinere Kabinen auf Deck 9 wurden in luxuriöse Pent­house-Suiten mit Butler-Service umgebaut. So entstanden 40 neue Wohneinheiten, sodass die Passagierkapazität von 922 auf 848 Gäste reduziert wurde. (Peter Tänzer)

„Champagne?“, heißt es, kaum bin ich wieder an Bord. Nein, immer noch nicht. Und außerdem kann ich mir meine Getränke auch selbst holen – ein Bier zum Beispiel. Oder vielleicht ausnahmsweise einen Cocktail. War ja ein anstrengender Tag. Die anderen Gäste scheinen mit der ständigen „Bemutterung“ durch das Personal weniger Probleme zu haben. Im Gegenteil: Sie genießen es, lassen sich verwöhnen.

Nicht mein Ding, denke ich mir. Ich kann mich selbst bewegen. Aber eins muss ich zugeben: Das Essen an Bord ist fantastisch. Ich gehe gerne in gute Restaurants, aber so gut wie auf der „Crystal Symphony“ habe ich noch nie gegessen. Im Grunde kann man hier rund um die Uhr Köstlichkeiten zu sich nehmen. Immer frisch zubereitet und in einer Vielfalt, dass wirklich für jeden etwas dabei ist.

Nächste Station ist Tallinn, die Hauptstadt Estlands. Dieses Mal versuche ich es auf ­eigene Faust und erkunde die Altstadt zu Fuß. Stundenlang laufe ich durch die engen Gassen und besichtige die Stadtmauern, die Alexander-Newski-Kathedrale und die Burg Tallinn. Geschichte zum Anfassen, weit weg von der Luxuswelt an Bord.

Nach fünf Stunden Fußmarsch, brennender Sonne und vielen neuen Eindrücken freue ich mich dann aber doch ein wenig, als ich den Hafen erreiche und die „Crystal Symphonie“ betrete. Es ist fast ein bisschen, wie nach Hause zu kommen. Im Palm Court, einer schicken Bar mit großer Fensterfront, lasse ich mich in einen der gemütlichen Sessel fallen. „Champagne?“, dringt es an mein Ohr. Na gut, einen kann ich ja mal probieren. Erstmals nach vier Tagen hole ich mir mein Getränk an Bord nicht selbst von der Bar. Irgendwie ist das ja doch ganz angenehm.

Für den nächsten Tag wartet zum ­Abschluss der Reise ein besonderes, optisches Highlight: die frühmorgendliche Einfahrt in den Stockholmer Schärengarten – und das während der Mittsommerzeit. Es ist spektakulär. Die Nacht ist hell wie der Tag, und zu beiden Seiten erstrecken sich 30 000 Inseln, Schären und Felsen. Es ist ein Paradies mitten in Europa.

„Champagne, please!“, höre ich mich ­sagen und erschrecke mich kurz. Gehöre ich jetzt auch zu diesen elitären Leuten? ­Sogar dieses Prickelwasser schmeckt mir inzwischen. Muss irgendwie an der Gesamtstimmung liegen. Eigentlich bin ich doch gar nicht so. Aber irgendwie ist das alles schon ganz angenehm, zumindest ein kleines bisschen.

Der letzte Landausflug der Reise in Schwedens Hauptstadt Stockholm ist ein würdiger Abschluss. Stockholm ist gut zu Fuß sowie mit Hop-on/ Hop-off-Bootstouren zu ­erkunden. Ein Besuch des königlichen Tiergartens (Djurgarden) mit seinem Mix aus Natur, Museen und imposanten Bauwerken sollte sich niemand entgehen lassen. Und die Altstadt auf der Insel Stadsholmen ist mit ihren engen Gassen und historischen Bauwerken ein wirkliches Erlebnis. In solchen Augenblicken ist das Leben an Bord weit weg. Und doch ist es ein beruhigendes und entspannendes Gefühl zu wissen, welche Annehmlichkeiten einen dort erwarten.

Überhaupt bietet die Kombination aus Kreuzfahrtschiff und häufigeren (eigenständigen) Landausflügen einen interessanten Urlaubsmix – zumindest für mich. Eine ­gesunde Kombination aus Aktivität und ­Erholung. Nicht alle Vorurteile über Kreuzfahrten sind nach dieser Erfahrung per se falsch. Aber eben auch nicht alle richtig. ­Einen Versuch war es auf jeden Fall wert. Und wenn die eigene körperliche Fitness einmal nachlässt, kann ich mir kaum eine bequemere Art der Rundreise vorstellen – die finanziellen Mittel natürlich vorausgesetzt.