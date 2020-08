Ein Strand wie gemalt - hier in Kolumbien: Solche «Urlaubsparadiese» in der Ferne sprechen Sehnsüchte an. Foto: Catherine Waibel/dpa-tmn (Catherine Waibel / dpa)

Berlin (dpa/tmn) - Die Ferne war so nah. Ob Mexiko, die USA, Kenia, Vietnam oder Neuseeland: All diese Länder liegen eigentlich nur ein paar Flugstunden entfernt, doch nun sind sie für Touristen vorerst unerreichbar. Was macht das mit unserem Fernweh?

„Vor Corona habe ich Fernweh als ein rein positives Phänomen empfunden, eine Gedankenflucht im Alltag, ein Reise-Tagtraum, den man aber ganz konkret umsetzen konnte“, sagt Elisaveta Schadrin-Esse. „Während Corona habe ich die frustrierende Reisesehnsucht kennengelernt, die Sehnsucht nach der Fremde, die von außen in Schranken gewiesen wird und zumindest vorübergehend unerfüllt bleiben muss.“ Das aktuelle Gefühl sei für sie daher kein Fernweh.

Raus in die weite Welt! Das ist angesichts von Corona derzeit kaum möglich - die Ferne ist unerreichbar. Foto: Christin Klose/dpa-tmn (Christin Klose / dpa)

Schadrin-Esse weiß, wovon sie spricht: Sie ist Herausgeberin und Chefredakteurin des Reisemagazins „The Fernweh Collective“.

Das neue Fernweh: Ausgang ungewiss

Prof. Horst Opaschowski ist Reise- und Zukunftsforscher. Foto: Benjamin Roeber/dpa-tmn (Benjamin Roeber / dpa)

Es ist eine diffuse Gemütsregung, die Reisende unter den Vorzeichen einer globalen Pandemie derzeit neu ausloten: Fernweh.

Schadrin-Esse gibt folgende Definition: „Fernweh ist für mich die Sehnsucht nach der Fremde, nach Eindrücken und Empfindungen, die so nicht in der eigenen Kultur und Region gemacht werden können, gepaart mit der Vorfreude darauf, diese Sehnsucht irgendwann tatsächlich durch eine Reise zu stillen.“ Diese Aussicht ist nun ungewiss.

Das Glück liegt in der Fremde: Tempelanlage von Bagan in Myanmar. Foto: Robert Günther/dpa-tmn (Robert Günther / dpa)

Doch wie viel Ferne braucht es überhaupt für das Fernweh? Es lasse sich nicht durch die Distanz zum Wohnort beschreiben, sagt die Magazin-Chefin, eher durch eine Andersartigkeit des Erlebens. „Daher würde ich vermuten, dass Fernweh nach Hiddensee oder Tirol für in Deutschland Lebende eher untypisch sind.“ Heimische Regionen zu bereisen, würde sie eher als Lust am lokalen Entdecken betrachten.

Exotische Traumbilder

Elisaveta Schadrin-Esse ist Herausgeberin und Chefredakteurin des Reisemagazins «The Fernweh Collective». Foto: The Fernweh Collective/dpa-tmn (The Fernweh Collective / dpa)

„Es waren die Naturforscher des 18. und 19. Jahrhunderts, die im Geist der Aufklärung die Vorstellung von den “Primitiven„, “Wilden„ und “Barbaren„ in der Ferne durch die Bezeichnung “Naturvölker„ ersetzten“, erklärt der Tourismusforscher Horst Opaschowski. „Die Ursprünge des modernen Ferntourismus wie Südsee-, Karibik- und Afrikareisen liegen in dieser Zeit.“, sagt Opaschowski. Doch es dauerte eine lange Zeit, bis solche fernen Destinationen für Urlauber tatsächlich greifbar wurden.

In den 1950er und 1960er fuhren die allermeisten mit dem Auto oder dem Zug in den Urlaub. Der Pauschaltourismus mit Charterflügen entwickelte sich in den 1970er-Jahren. Doch Florida, die Karibik, Hawaii, Thailand und Ceylon (Sri Lanka) blieben exotisch.

Safari-Lodge in Namibia: Tropik und Exotik haben für den Ferntourismus immer schon eine große Rolle gespielt. Foto: Manuel Meyer/dpa-tmn (Manuel Meyer / dpa)

Bis heute machen Fernreisen einen kleinen Teil aller Urlaubsreisen aus. Im Jahr 2019 waren es laut FUR-Reiseanalyse 8,4 Prozent - doch gemessen am gesamten Reiseaufkommen gar nicht so wenig.

Was die Zukunft bringt

Ob das Fernweh stark genug ist, damit die Urlauber sofort wieder nach Nordamerika, Asien oder Afrika fliegen, sobald die Pandemie abklingt? Das wird sich zeigen müssen.

„Die selbsternannten Reiseweltmeister müssen grundlegend umdenken“, glaubt Opaschowski. „Ihnen wird bewusst, dass in Corona-Krisenzeiten ferntouristische Ziele nicht mehr so einfach käuflich sind.“ Manche würden wohl auch über einen neuen Lebens- und Reisestil nachdenken und seltener und weniger in die Ferne reisen, schätzt der Forscher.

