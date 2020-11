Bremen. Touristen sind zu Hause geblieben, in der Folge mussten Naturparks schließen und statt Safarifans Wildtiere zu zeigen, ist es der neue Job von Rangern gegen Wilderer vorzugehen. Experten schätzen die Auswirkungen der Pandemie auf Afrikas Wildnis und die Bevölkerung als immens ein: Die Krise habe gezeigt, dass der Safari-Tourismus ein wichtiger Wirtschaftssektor sei, der sowohl dem Naturschutz als auch den von ihm abhängigen Gemeinden zugutekomme und somit dringend erhalten werden müsse.

Wie kann man nun die biologische Vielfalt des Kontinents am besten schützen und gleichzeitig die existenziellen Bedürfnisse der ländlichen Bevölkerung befriedigen? And Beyond, Safariveranstalter für nachhaltige und verantwortungsvolle Reisen, hat zum Thema eine Expertenrunde zusammengerufen, um mit ihr die Situation zu erörtern. „Es ist eine Herausforderung“, sagt Barry Mthembu, Habitat-Manager eines privaten Wildreservats in Südafrika. Das Reservat und die Gebäude müssten instand gehalten werden – auch wenn die Gäste ausblieben. Wichtig sei es aber vor allem, die Menschen, die in den Siedlungen in der Nähe der Naturreservate leben, einzubinden und sie zu unterstützen. „Viele haben Hunger und suchen etwas zu essen für ihre Familien“, sagt Barry Mthembu. Um sie vom Wildern abzuhalten, haben der Manager und sein Team kleine Jobs kreiert. So helfen die Dorfbewohner etwa, im Naturreservat gebietsfremde Pflanzen zu entfernen.

Doch nicht überall lassen sich die Konflikte, die mit der Corona-Pandemie entstanden sind, so lösen. „Wir bemerken, dass zunehmend gewildert wird“, sagt Andrew McVey, Berater für Wildtierverbrechen in Ostafrika für WWF International. Getötet würden nicht wie zuvor Elefanten oder Nashörner, um an Elfenbein oder Horn zu kommen, sondern Antilopen oder zunehmend Giraffen, um Fleisch zu ergattern. „Die Leute haben ihre Jobs verloren und hungern“, sagt er. Das ist auch ein Grund, warum viele Menschen von der Stadt aufs Land ziehen, um dort von dem zu leben, was sie anbauen oder eben wildern. Doch je mehr Leute wieder im Busch wohnen, desto öfter kommt es dort zu Konflikten zwischen Menschen und Wildtieren, wie vor allem Elefanten, die ganze Ernten zerstören. Eine schwierige Situation.

Dass Ranger, darunter viele Dorfbewohner, den Touristen nicht mehr die Schönheit und die Wildtiere des Buschs zeigen können, bedauert Chris Galliers, Vorstandsmitglied der Game Rangers Association of Africa. „Wir sind momentan die Wächter der Tiere, der Natur und des Ökosystems“, sagt er. Das sei durchaus herausfordernd, denn vor allem in den staatlichen Parks mussten und müssen die Ranger um ihre Jobs bangen. Denn die Gelder, die normalerweise den Parks zustehen, wurden in den Gesundheitsbereich investiert. Eine Selbstverständlichkeit, die für die Natur allerdings zum Dilemma wird. So bilden die Ranger nun Freiwillige aus, die sie unterstützen. Denn nicht nur im Busch werde gewildert, sagt Chris Galliers, auch in den Flüssen und Seen würde wild gefischt.

Ob Löwen im Busch oder Wasserlebewesen wie Schildkröten im Ozean – der Artenschutz steht während der Corona-Pandemie nicht immer an erster Stelle, bedauern Experten. (And Beyond)

Dass von den Problemen in den Naturreservaten auch die Ozeane betroffen sind, wird oft vernachlässigt, sagt Tessa Hempson, Meeresbiologin und Programme Managerin von Ocean Without Borders. Überfischung macht sie allerdings nicht als ein lokales, sondern vielmehr als ein, über Jahre gewachsenes, globales Problem aus. „Wir haben eher festgestellt, dass mit dem Wegbleiben der Touristen ein ganzer Sektor kollabiert ist“, sagt sie und meint damit etwa Fischer, Tauchbasen oder Anbieter von Angeltouren oder Walbeobachtungsfahrten.

Auch wenn während der Pandemie weniger Unterwasserlärm herrsche und die CO2-Belastung sinke, sei das nur eine kurze Verschnaufpause für die Natur. „Das wird sich wieder ändern“, sagt sie. Besonders negativ sei ihr aufgefallen, dass es zunehmend Einwegverpackungen aus Plastik und Masken gebe, die im Meer landen. „Auch der Recyclingmarkt ist zusammengebrochen, weil die Gelder in den Gesundheitssektor umgelenkt wurden“, sagt die Meeresbiologin. Das sei zwar verständlich, aber bedenklich. Denn vom Müll sammeln und sortieren lebten bisher viele Menschen.

Um die Naturreservate weiter zu erhalten, müsste es neben dem Tourismus alternative Finanzierungsmöglichkeiten geben, sagt Fran Read, Global Media Manager der NGO African Parks. Doch bisher interessieren sich Investoren eher nicht für die Natur Afrikas. Wichtig sei es daher, den verantwortungsvollen Öko-Tourismus – der auch bisher schon von verschiedenen Safariveranstaltern betrieben wurde – weiter auszubauen und zu unterstützen. „Covid ist ein Schock“, sagt Tessa Hempson, „aber es zeigt uns, dass wir alle im selben Boot sitzen und alle Bereiche in Tourismus, Gesellschaft und Wirtschaft stärker zusammenarbeiten müssen.“