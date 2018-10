Wassertemperaturen

Das Meer in Antalya lockt mit 26 Grad

In Deutschland ist es mittlerweile herbstlich kühl und windig. Da träumt so manch einer von Sonne, Strand und Badespaß. Diese Sehnsucht lässt sich zurzeit ganz gut am Mittelmeer oder am Roten Meer ausleben.