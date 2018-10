Hamburg (dpa/tmn) - Türkei, Zypern, Tunesien: In diesen und weiteren Mittelmeer-Ländern können Urlauber derzeit immer noch baden. In Antalya kommt das Meer auf 24 Grad, auf Zypern sind es 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

An der tunesischen Küste werden aktuell 23 Grad gemessen. Insgesamt hat sich das Mittelmeer jedoch schon spürbar abgekühlt. Auf Mallorca werden noch 22 Grad erreicht. So richtig angenehm wird es außerhalb Europas: Das Rote Meer in Ägypten kommt auf 28 Grad. Der Golf von Thailand liegt bei 29 Grad.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 15-18 Algarve-Küste 21 Azoren 21 Kanarische Inseln 24 Französische Mittelmeerküste 19-21 Östliches Mittelmeer 22-27 Westliches Mittelmeer 19-23 Adria 19-22 Schwarzes Meer 16-21 Madeira 23 Ägäis 18-22 Zypern 25 Antalya 24 Korfu 22 Tunis 23 Mallorca 22 Valencia 22 Biarritz 16 Rimini 20 Las Palmas 23