Storniert eine Airline den Flug, muss sie den Ticketpreis zurückzahlen. Doch in der Praxis setzten die Fluggesellschaften auf Verzögerungstaktik. (Malte Christians)

Gerade erst hatten sich wieder Tausende Touristen auf den Weg nach Spanien gemacht, dem beliebtesten Auslandsreiseziel der Deutschen, da kam die Reisewarnung. Neben den durchkreuzten Urlaubsplänen geht es dabei auch um viel Geld. Und das bedeutet doppelten ­Ärger. Zwar sagen große Reiseveranstalter eine kostenlose Stornierung abgesagter Reisen wegen der zweiten Corona-Welle in Spanien zu. Die Betroffenen werden sich jedoch einreihen müssen in die Schlange der Urlauber, die seit Wochen auf die Rückerstattung ihrer Reisekosten warten.

Für alle Reisen, die vor dem 8. März gebucht wurden und wegen Corona ausfielen, sind Vorauszahlungen von rund sechs Milliarden Euro geleistet worden, schätzt die Reisebranche. Dabei ist die Rechtslage eindeutig: Die Kosten für abgesagte Pauschalreisen müssen innerhalb von 14 Tagen, für Flüge innerhalb von sieben Tagen erstattet werden. Der Veranstalter kann auch einen Gutschein anbieten, der Kunde muss ihn aber nicht akzeptieren, sondern kann auf Rückzahlung bestehen. So das europäische Reiserecht. Doch Airlines – von der Lufthansa über Condor, Eurowings oder Ryanair bis zur SAS – aber auch Kreuzfahrer wie Hurtigruten ziehen die Rückerstattung so lange hin, wie sie nur können. Bei den Verbraucherzentralen geben sich empörte ­Reisekunden die Klinke in die Hand.

Unfreiwillige Kreditgeber

Der systematische Rechtsbruch empört nicht allein die Reisenden, die zu unfreiwilligen Kreditgebern gemacht wurden und die bei den Hotlines der Reiseanbieter oft niemand erreichen. Auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen verlangt mehr Druck von der Regierung: „Es kann nicht sein, dass die Lufthansa Hilfszahlungen in Milliardenhöhe aus Steuergeldern erhält und trotzdem Kunden zu illegalen Zwangsdarlehen zwingt“, so Vorstand Klaus Müller. Die Airline versucht, zu beschwichtigen. Flüge aus März und April seien weitgehend abgearbeitet, weniger als eine Milliarde Euro an Erstattungen stünden noch aus.

Die Strategie, wegen der Einnahmeausfälle durch die Corona-Krise ihre Kunden möglichst lange als Kreditgeber zu missbrauchen, könnte sich freilich rächen. Die Branche wird einiges tun müssen, um das durch ihr unfaires Verhalten verspielte ­Vertrauen zurückzugewinnen. „Nie wieder“, heißt es immer öfter in den Online-Bewertungsportalen, gefolgt vom Namen der ­Reisefirma oder der Airline.