Das wohl berühmteste Porträt des Komponisten von Joseph Karl Stieler: Beethoven mit der Missa solemnis, Ölgemälde von 1819. (Beethoven-Haus Bonn)

In der Bonner Altstadt stehen die blühenden Kirschblütenbäume dicht an dicht und verwandeln die Straßen in einen roséfarbenen Traum. Normalerweise flanieren hier, gerade an den Wochenenden, Tausende an Geschäften und Cafés vorbei. Aber die Zeiten sind im Zeichen der Corona-Krise alles andere als normal. Auch in Nordrhein-Westfalen sind drastische Ausgangsbeschränkungen erlassen worden, um das Virus einzudämmen. Für das Bonner Beethoven-Jubiläums-Jahr, das im Dezember 2019 eröffnet wurde, eine Katastrophe. Bereits seit Ende Februar brechen den Hoteliers die erhofften Einnahmen weg, nun ist der Betrieb wie in ganz Europa fast vollständig zum Erliegen gekommen. Fast wie ein Kuriosum wirkt es da, dass Anhänger und Gegner monatelang erbittert um die Zukunft der Bonner Oper stritten. Das Einzige, was momentan noch an das Jubiläumsjahr erinnert, sind die grünen oder goldenen Beethoven-Plastiken, die in den nun geschlossenen Bonner Geschäften stehen. Die Kunstinstallation „Ludwig van Beethoven – Eine Ode an die Freude“ des Konzeptkünstlers Ottmar Hörl mit mehr als 700 Beethoven-Statuen auf dem Bonner Münsterplatz war ein voller Erfolg.

Auch die grandiose Ausstellung zum 250. Geburtstag des Komponisten mit dem beziehungsreichen Titel „Beethoven.Welt.Bürger.Musik“, die in der Bundeskunsthalle Bonn umfassend anhand von 250 Originaldokumenten auch bisher wenig bekannte Facetten des Genies beleuchtet, ist nun bis zum 19. April geschlossen. Mit viel Glück wird sie bis zum 26. April dann noch eine Woche zu erleben sein. Ähnlich wie Beethovens Geburtsstadt Bonn geht es Musikmetropolen in ganz Europa. Hommagen an Beethoven, darunter viele Aufführungen seiner einzigen Oper „Fidelio“ wurden abgesagt oder, wenn möglich, ins Netz verlegt. So erging es beispielsweise der „Fidelio“-Inszenierung von Hollywood-Star Christoph Waltz, die vor Kurzem im Theater an der Wien Premiere haben sollte. Jetzt ist die aus Endproben-Szenen montierte Rohfassung zu sehen, vorläufig noch im Netz. An Ostermontag, dem 13. April, auch auf Arte. Die für Ende April geplante Fidelio“-Aufführung an der Hamburgischen Staatsoper entfällt ebenfalls. In der Stadt am Rhein hoffen sie nun darauf, dass wenigstens vom 14. bis 16. August das geplante Historienspektakel und das Beethoven Bürgerfest Bonn im Herzen der Stadt veranstaltet werden kann. Ziel ist es, 175 Jahre nach der Enthüllung der Beethovenstatue in Bonn, die Atmosphäre wieder erlebbar zu machen.

Papiertheater zur Aufführung der Oper „Fidelio“. (Peter Schauerte-Lüke/Burgtheater)

Ein ähnlich banges Hoffen gilt für den zweiten Teil des Beethovenfestes Bonn unter dem beziehungsreichen Titel „Auferstehn, ja auferstehn“. Das Mahler Chamber Orchestra soll am 27. September das Abschlusskonzert, die Auferstehungssinfonie von Gustav Mahler gestalten. Doch nicht Gustav Mahler, sondern Ludwig van Beethoven ist der Komponist der Stunde, da sind sich viele Klassikfans einig. Und auch die, die vielleicht nicht so den Zugang zu klassischer Musik haben, kennen doch „Die Ode an die Freude“, den Schlusschoral aus der 9. Sinfonie. „Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische, dein Heiligtum ... Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt“. Beethoven vertonte den emphatischen Text von Friedrich Schiller. Die hymnische Musik, die für Lebensfreude und Empathie gleichermaßen steht, wehte am Sonntag vergangener Woche aus vielen geöffneten Fenstern durch’s Bremer Viertel.

Nach dem Vorbild der Balkonkonzerte der von der Corona-Pandemie schwer getroffenen Italiener machen sich nun auch in Deutschland die Menschen mit Musik Mut. In Italien wird immer wieder die heimliche Nationalhymne gesungen: „Va pensiero“, „Flieg, Gedanke, auf goldenen Flügeln“ aus der Verdi-Oper „Nabucco“. „Patria mia, si bella e perduta“, „mein Heimatland, so schön und doch so verloren“, das trifft die Gefühlslage im „Land, wo die Zitronen blühn“ ziemlich genau. In Deutschland ist dagegen Beethoven der Komponist der Stunde. Das erschließt sich auch aus der Schluss-Sequenz des „Fidelio“. Der Freiheitskämpfer Florestan und seine Frau Leonore, die ihn aus dem Kerker befreit hat, können sich am Schluss endlich wieder umarmen: „O namen-, namenlose Freude nach unnennbarem Leide“. Und noch eine weitere Zeile im „Fidelio“-Finale macht Mut: „Gott prüfet, er verlässt uns nicht!“ Ein Ausschnitt aus einer Zürcher Aufführung mit

Jonas Kaufmann als Florestan war bis vor Kurzem auch in der Beethoven-Ausstellung in der Bundeskunsthalle zu erleben.

Die 3 D-Replik des österreichischen Künstlers Oliver Laric von Max Klingers Beethoven-Denkmal. Beethoven als idealisierter Olympier mit nacktem Oberkörper, zu seinen Füßen ein Adler, Symbol des Göttervaters Zeus. (Bernd Lammel/Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH)

Glücklich, wer in der ersten Märzwoche noch eine der letzten Gelegenheiten nutzen konnte, sich die fulminante Schau anzusehen, die den Bogen von Beethovens Anfängerjahren in Bonn bis hin zu seinen Wiener Triumphen spannt. Auch und gerade, weil dort in einem Ausstellungsraum eine Replik von Gustav Klimts Beethovenfries gezeigt wird, die dem Original, das in der Wiener Secession am Belvedere zu sehen ist, in nichts nachsteht. Geschaffen wurde diese Beethoven-Hommage um die Wende des vorletzten Jahrhunderts für die XIV. Ausstellung der Vereinigung Bildender Künstler Österreichs Secession, die Klimt mit Gleichgesinnten ins Leben gerufen hatte.

Richard Wagners Interpretation der 9. Sinfonie folgend, stellte Klimt die Suche der Menschheit nach dem Glück im Kampf gegen Dämonen und den alten Affen Angst dar. Ein Thema, das wohl nie aktueller war als heute. Klimt unterstreicht anhand von goldglänzenden Genien, wie essenziell die Bedeutung der schönen Künste als Grundlebensmittel gerade in Krisenzeiten ist. Es ist so, wie es die Bremer Künstlerin Marietta Armena einmal formuliert hat: Man könnte Stunden in diesem Hauptwerk des Jugendstils verbringen. Vor dem Secessions-Raum ist, ebenfalls in monumentaler Originalgröße, die Replik des Künstlers Oliver Laric von Max Klingers Beethovendenkmal zu bewundern: Beethoven als idealisierter Olympier mit nacktem Oberkörper, zu seinen Füßen ein Adler.

Eine originalgetreue Replik des Wiener Beethovenfrieses, den Gustav Klimt 1902 für die XIV. Ausstellung der Vereinigung Bildender Künstler Österreichs Secession schuf. (Bernd Lammel/Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH)

Nicht nur durch den Saal mit dem Beethovenfries weht die „Ode an die Freude“, sondern auch durch den angrenzenden Raum, in dem Aufnahmen aus den Konzertsälen der internationalen Musikmetropolen zu sehen sind: „Diesen Kuss der ganzen Welt!“ In Wien machte der gebürtige Bonner ganz groß Karriere. Seine Huldigungsmusiken für die Staatsoberhäupter der europäischen Allianz, die den französischen Imperator Napoleon Bonaparte besiegt hatte, steigerten im Rahmen des Wiener Kongresses 1814/1815 noch seine Einnahmequellen und seinen Ruhm. „Ich fordere, man zahlt“, ließ er selbstbewusst wissen. Als Kontrapunkt dazu wird in einem Kabinett Francisco de Goyas zur gleichen Zeit entstandener Grafikzyklus „Die Schrecken des Krieges“ gesetzt. Unterdessen tanzte in Wien der Kongress, nicht zuletzt auf den Bühnen der Ballettmetropole, das wird in einem weiteren Kabinett anhand von filigranen Aquarellen sichtbar. Beethoven, der zuweilen unwirsche Visionär, der die Musik seiner Zeit revolutionierte, war ein dezidiert politischer Komponist. Ein Anhänger der Ideale der Französischen Revolution, die er durch den einst von ihm so verehrten Napoleon verraten sah. Als der sich im Dezember 1804 selbst die Kaiserkrone aufsetzte, kratzte Beethoven wutentbrannt die Widmung an Napoleon aus dem Titelblatt seiner im Jahr zuvor fertig gestellten 3. Sinfonie, der Eroica, wieder heraus. Auch das lässt sich anhand von Originaldokumenten nachvollziehen, genauso wie die Entstehung der Schauspielmusik zu Goethes „Egmont“, eines weiteren Freiheitskämpfers, der hingerichtet wurde. Nach eigenem Bekunden hätte es Beethoven jedoch lieber gesehen, wenn das politische Drama aus der Feder von Friedrich Schiller gestammt hätte. In seinen Augen eher ein revolutionärer Bruder im Geiste als Goethe, den der Komponist als zu saturiert empfand.

Roll over Beethoven: der Komponist als Popstar in der Bonner City. (Sigrid Schuer)

Doch: „Mit des Geschickes Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten und das Unglück schreitet schnell“ mahnte schon Friedrich Schiller in der „Glocke“. Wie rasant der Prozess der Ertaubung auf dem Gipfel von Beethovens Ruhm fortschritt, auch das wird in der Bonner Schau dokumentiert. Eine bislang wohl noch nicht so da gewesene Innovation ist der an der Ryerson University im kanadischen Toronto mit Gehörlosen entwickelte Emoti-Chair. Nimmt man auf ihm Platz, überträgt er das Klangspektrum eines Ausschnittes aus Beethovens Schicksalssinfonie durch Vibrationen auf den Körper. Mithilfe des Emoti-Chairs lässt sich die 5. Sinfonie also erfühlen. Es ist erschütternd zu sehen, welche vergeblichen Versuche der Komponist unternahm, um seiner zunehmenden Taubheit Herr zu werden, genauso wie seiner unzähligen Krankheiten. Trotzdem schuf er insgesamt 772 Werke. Am 26. März 1827 starb Ludwig van Beethoven im Alter von 57 Jahren in Wien. Am 29. März geleiteten rund 20 000 Menschen den Sarg mit seinem Leichnam zum Wiener Zentralfriedhof.

Zur Sache

Das Beethoven-Jahr

Informationen zum Beethovenjahr gibt es unter beethoven.de.

Das komplette Veranstaltungsprogramm des Jubiläumsjahres ist unter www.bthvn2020.de/programm zu finden.

Informationen zur Beethoven-Ausstellung unter www.bundeskunsthalle.de. Der Eintritt kostet 14, ermäßigt neun Euro, als Kombiticket mit dem eigens zum Jubiläum grundlegend überarbeiteten Beethoven-Haus Bonn, 20 Euro, ermäßigt 13 Euro. In der virtuellen Kunsthalle des ZDF sind 45 Werke der Schau zu sehen.

