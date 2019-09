Das große Wandgemälde, hier ein Bildausschnitt, ist den Steinhauern von Baveno gewidmet. Es ziert seit 1979 eine Hausfassade am Matteotti Platz in Baveno. Künstler Gilberto Carpo visualisierte den ganzen Prozess der Bearbeitung im Steinbruch. (Josie Majetic)

Baveno. „Polli Scultura“ prankt in großen Lettern direkt vor dem Eingang; selbstverständlich in Stein gemeißelt. Denn dort dreht sich fast alles um den schweren Rohstoff namens Granit. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es handelt sich um einen klassischen Betrieb für Grabanlagen. Gesteinsplatten in verschiedenen Farben und Formen reihen sich um die kunstvoll inszenierten Gedenkstätten. Ausgestattet mit Pflanzkübeln und Engelsfiguren bis hin zum Beet aus Stein. Alles aus Granit. Ein unverwüstliches Material, das sich scheinbar für nahezu alle Zwecke einsetzen lässt. Nur ein paar Meter entfernt wird in einer großen Fräsanlage ein Waschbecken gefertigt.

Geschäftsführer Marcello Marchi wirft einen prüfenden Blick auf seine Arbeit. Er ist 2001 ins Steingeschäft eingestiegen und hat das Traditionsunternehmen Polli übernommen – eine Steinmetzerei mit knapp 100 Jahren Geschichte. Noch immer schmücken Statuen und Skulpturen Dutzende private Villen und öffentliche Plätze in der Umgebung. Das Geschäft mit dem Stein war einst sehr gefragt, was vor allem im natürlichen Vorkommen verschiedener Granit- und Marmorsorten in der Region begründet liegt.

Marcello Marchi setzt seit 2001 die Geschichte des Steinmetzateliers Polli in Baveno fort. (Josie Majestic)

Über den staubigen Hof führt ein kleiner Weg, vorbei an großen Maschinen, zum Herzstück der kleinen Manufaktur: dem Ausstellungsraum. Dort reihen sich kleine Gipsfiguren an Büsten alter Männer, die nicht in Vergessenheit geraten sollen. „Es gibt viele bekannte Künstler, die mit uns zusammen arbeiten“, erzählt Marchi, „wir setzen die Skulpturen nach originalen Gipsentwürfen der Künstler in Marmor um. Aber unser Name steht später nicht darunter“, erläutert der Fachmann schmunzelnd.

Seit dem Ende der Blütezeit in den 1990er-Jahren gibt es am Lago Maggiore gerade mal noch 15 von einst 90 Steinbrüchen. Und nur einer davon gewinnt den begehrten rosafarbenen Granit. „Viel ist nicht mehr da“, erläutert Marchi, „es wurde fast alles abgebaut.“

Zu Fuß oder mit dem E-Bike: Der Wanderweg zur Plattform des Monte Morissolo offenbart einen herrlichen Ausblick auf die malerischen Berglandschaften rund um den Lago Maggiore. (Josie Majetic)

Die Ursprünge des Steinabbaus am Lago Maggiore reichen bis ins Mittelalter hinein. Auf dem historischen Pfad der Steinmetze in Montorfano bildet die alte Kirche San Giovanni Battista aus dem 12. Jahrhundert den Ausgangspunkt einer Reise in die Vergangenheit. Die romanische Kirche aus Granit beherbergt neben einem steinernen Taufbecken ebenfalls die Überreste von Fresken und einem barocken Altarbild. „Das Interesse an dem Ort und seiner Geschichte hat sich zunehmend gesteigert, seitdem man die archäologischen Funde auch besichtigen kann“, berichtet Museumsleiterin und Archäologin Elena

Poletti. Aber die Tradition des Handwerks hat sich auf die Natur ausgewirkt. Jahrhunderte langes Abbauen hat sogar die Bergsilhouetten verformt und somit das Landschaftsbild einschneidend verändert. Was einst händisch abgetragen wurde, löste die industrielle Produktion im

19. Jahrhundert mit Sprengpulver ab. Der technische Fortschritt sorgte nicht zuletzt dafür, dass der Stein in die ganze Welt hinausgetragen werden konnte. Ja sogar bis nach Bremen hat es der weltberühmte rosafarbene Granit aus Baveno geschafft – und hielt noch bis 1942 Kaiser Wilhelm I auf dem Marktplatz der Hansestadt empor.

Durch die Vergangenheit wandern: Die romanische Kirche San Giovanni Battista aus Granit bildet den Ausgangspunkt einer historischen Wandertour der früheren Steinmetze auf dem Sentiero Azzurro und bietet Einblicke in die Arbeit im Steinbruch. (Josie Majetic)

Der Pfad der Steinmetze von Montorfano führt weiter in das kleine alte Fischerdorf Mergozzo. Dort scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. Zwischen meterhohen, felsigen Mauern führen schmale Gassen zu antiken Wohnhäusern und gewähren hier und da Einblick in die zerfallenen Hinterhöfe. Der 82-jährige Künstler Giuseppe Lusetti ist einer ihrer Bewohner und ein Relikt der Steinindustrie. Bereits mit elf Jahren arbeitete er in den Steinbrüchen am Lago Maggiore und kann bis heute nicht die Finger von den Steinen lassen. Ein schwerer gesundheitlicher Einschnitt beendete seine Arbeit dort und brachte ihn schließlich zur Kunst. In seinem kleinen Atelier in Mergozzo präsentiert er seine farbenfrohen, abstrakten Malereien. Aber ganz besonders stolz und sogar berühmt machten ihn seine beiden Ketten aus Granit, für die er einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde bekam. 239 Kettenglieder meißelte er jahrelang aus einem einzigen Granitblock. „Das macht nur ein Verrückter“, kommentiert Giuseppe Lusetti lachend. Die längste Kette misst stolze 29,3 Meter und kann auf der aktuellen Biennale in Venedig in voller Länge begutachtet werden.

Künstler Giuseppe Lusetti schuf mit 29,3 Meter die längste Granitkette der Welt. (Josie Majetic)

Einen etwas anderen Blickwinkel und das körperliche Bewusstsein der anstrengenden Arbeit im Steinbruch bekommen all jene zu spüren, die schon einmal den Pfad der Picasass – so werden die Steinmetze genannt – gewandert sind. Mit der luftigen Seilbahn geht es zunächst auf etwa 1400 Meter Höhe zu den imposanten Natur- und Gesteinsgewalten des Monte Mottarone. Ein anspruchsvoller Wanderweg führt über das Bergbaugebiet des Monte Camoscio bis hin zu einer Fotodokumentation mitten im Wald.

Der Stein und die Kunst scheinen sich nur schwer spalten zu lassen. Zeitgenössische Darbietungen, wie das legendäre Freiluft-Event „Tones on the Stones“ beleben und interpretieren das historische Thema der Steine auf beeindruckende Art und Weise neu.

Eine Mondlandung im Steinbruch mit

Leonardo da Vinci? Der Stein bringt so einiges ins Rollen. Auch wenn das Ende einer langen Ära begonnen hat, so bleibt die Geschichte und die Kultur der Steinbrüche vom Lago Maggiore immer lebendig.

Die Reise wurde unterstützt von Maggioni

Tourist Marketing.

Zur Sache

Lago Maggiore

Die kleine Gemeinde Baveno liegt am Westufer des Lago Maggiore und ist nicht nur ein beliebter Bade- und Urlaubsort. Berühmt wurde die kleine Stadt wegen ihres besonderen rosafarbenen Granits, der sich in Bauwerken auf der ganzen Welt wiederfindet.

Anreise: Mit dem Flugzeug geht es zum nächstgelegenen Flughafen Mailand-Malpensa. Von dort aus erreicht man Baveno per Mietwagen oder Taxi in einer knapp 45-minütigen Fahrt. Auch ein Bustransfer am Flughafen steht nach vorheriger Anmeldung zur Verfügung.

Reisezeit: Ab März erwacht der Lago Maggiore aus seinem Winterschlaf. Zwischen Juni und August ist Hochsaison. Eine Reise in den Sommermonaten ist empfehlenswert, da die Sehenswürdigkeiten und Fährbetriebe geöffnet sind.

Übernachtung: Baveno und die benachbarten Orte bieten zahlreiche Unterkünfte für jedes Budget: Das Grand Hotel Dino in Baveno und das Grand Hotel Majestic in Pallanza liegen

direkt am Wasser und verfügen über einen eigenen Zugang zum See.

Informationen: www.derlagomaggiore.de