Unter 20 Grad

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Deutsche Küstengewässer bleiben kühl

Das Wasser an Nord- und Ostsee ist zurzeit nicht allzu verlockend für Badelustige. Die Temperaturen klettern kommen nicht an die 20-Grad-Marke heran. Besser sieht es am Mittelmeer aus.