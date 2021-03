Baby-Gorilla Karebi liefert eine Show für die Besucher im Nebelwald, springt herum, nuckelt am Daumen und gibt ein süßes Fotomotiv ab. (JUTTA LEMCKE)

Nebelschwaden wabern wie Tülltücher zwischen steilen, von dichter Vegetation überzogenen Hügeln im Südwesten Ugandas. Wer diese Landschaft schuf, hatte offenbar nur Grün im Tuschkasten. Allenfalls noch Blutrot für die schlammigen Pfade, die sich wie Schnüre durch das Land ziehen, und ein paar Tupfer Gelb für die Blüten des Kerzenstrauches. Inmitten dieses Chlorophyll-Dschungels ziehen die letzten Berggorillas unserer Erde umher, bauen des Nachts ihre Schlafnester aus Blättern und ziehen dann nach dem Frühstück weiter. Die Fellriesen mit dem sanften Gemüt in den dichten Urwäldern zu sehen, ist der unbestrittene Höhepunkt jeder Uganda-Reise.

Nur acht Besucher darf jede Trekkinggruppe zu den Gorillas zählen, nur eine Stunde darf sie bleiben. Wie lange der Ausflug in die Wildnis dauert, steht in den Sternen. „Manchmal brauchen wir einen halben Tag, um unsere Gorillafamilie zu finden, manchmal erreichen wir sie schon nach einer Stunde“, erläutert Ranger Miel Mfitumukiza und lächelt aufmunternd angesichts der skeptischen Blicke seiner Gäste. Vorschriftsmäßig sind alle in langärmeligen Hemden erschienen und haben ihre Strümpfe über die Hosenbeine gezogen, damit weder Ameisen noch andere Krabbeltiere ungebeten eindringen und lästige Pikser verursachen können.

Etwas mehr als Tausend Berggorillas sind heute weltweit noch zu finden. Gut 600 leben rund um die Virunga-Vulkane im Grenzgebiet von Ruanda, Uganda und der Demokratischen Republik Kongo. Eine weitere Gruppe von gut 400 Gorillas streift durch den Bwindi-Regenwald im Südwesten Ugandas. Dort wurden bislang 19 Gorillafamilien habituiert, das heißt, sie wurden in einer zweijährigen Anpassungsphase an Menschen gewöhnt. Die Genehmigungen für ihren Besuch sind weltweit heiß begehrt und kosten gewöhnlich an die 700 US-Dollar. Doch jetzt in Corona-Zeiten ist die Besuchernachfrage gering, sodass man zurzeit bereits für 400 US-Dollar ein Ticket zu den Gorillas bekommt und sich zudem Zeit und Tag flexibel aussuchen kann. „Wir haben etliche Besucher aus Deutschland“, sagt Miel. Das ist nachvollziehbar, denn Uganda ist neben Ruanda das derzeit einzige Land, das in Deutschland nicht als Corona-Risikoland gilt.

Ein Elefant fischt sich etwas Essbares aus dem Fluss. (JUTTA LEMCKE)

Ranger Miel drängt zum Aufbruch, denn die Berggorillas sind ständig unterwegs und könnten bald weiterziehen. Ziel ist die Mishaya-Gruppe, die von Trackern am frühen Morgen entdeckt wurden. Im Gänsemarsch, jeder einen Holzstock mit geschnitztem Gorillagriff in der Hand, geht es direkt ins Grün des Dschungels, der sich über den Wanderern wie das Meer über einem Taucher schließt. Bald schon verliert sich der schmale Pfad im Nichts und es geht steil nach oben. Kein Weg, nur eine Gasse im Gewirr der Gräser, Büsche und Riesenkräuter, die von Rangern mit einer Sichel ins Grün geschlagen wird. Das verschafft den Wanderern regelmäßig kurze Verschnaufpausen, bevor sich der Tross wieder durchs verschlungene Gebüsch kämpft. Der Gorilla-Forscherin Dian Fossey muss es auf ihren Streifzügen ähnlich ergangen sein, wie man im Film „Gorillas im Nebel“ nachschauen kann.

Plötzlich jedoch ist es soweit. Miel gibt flüsternd Anweisungen. Die Tracker und Träger müssen zurückbleiben. Schnell noch einen Schluck Wasser und die Teleobjektive aufgeschraubt. Da ist sie, die Mishaya-Gruppe mit dem Silberrücken Tinfayo und zehn weiteren Familienmitgliedern. Vom Boss ist nur das ledrig-schwarze Gesicht zu sehen. Er ist tief im Moos versunken und hangelt nach ein paar hellgrünen Blättern, die er dann in aller Seelenruhe verspeist. Seine zweibeinigen Verwandten, deren Genpool nur um knapp zwei Prozent abweicht, scheinen ihn nicht zu interessieren. Mehr als einen kurzen Blick aus tiefschwarzen Augen hat er für sie nicht übrig. Da gibt sich Baby Karebi schon interessierter. Der Kleine hangelt sich einen dünnen Ast hinauf, der sich bald wie ein Flitzebogen biegt, sodass Karebi zu Boden purzelt und sanft auf einem weichen Teppich aus Blättern und Gräsern landet. Dann lugt er aus dem Grün und trommelt sich mit den kleinen Fäusten auf seine Babybrust – der nächste Boss im Dschungel meldet seine Ansprüche an.

Stundenlang möchte man schauen, doch ein kühler Hauch zieht auf fast 2000 Metern Höhe durch den Regenwald, gefolgt von einer feuchten Dunstwolke. Die archaisch anmutenden Fellwesen lösen sich in einem weißen Schleier auf – Gorillas im Nebel, so wie sie Dian Fossey gesehen haben mag.

Ob das so gemütlich ist? Unten wachen die Löwen, der Leopard kann nicht vom Kaktusbaum springen. (JUTTA LEMCKE)

Doch die Berggorillas sind nicht die einzigen touristischen Juwelen, die Uganda zu bieten hat. „Dieses Land ist ein einziger schöner Garten – es ist die Perle Afrikas“, fand schon Winston Churchill zu Beginn des 20. Jahrhunderts und pries die üppige Natur, die spektakuläre Bergwelt und die Fruchtbarkeit der Felder. Zudem gehört Ugandas Klima zum angenehmsten der Welt. Die Äquatornähe bringt Sonne, die Hochlage moderate Temperaturen, die tagsüber bei 25 bis 28 Grad Celsius liegen. Häufig öffnet der Himmel seine Schleusen und kippt Wasser auf die tropisch-grüne Landschaft, sodass die Seen üppig gefüllt sind und jedes Fleckchen Erde aussieht, als hätte jemand einen Paradiesgarten anlegen wollen. Es blüht und wuchert aus allen Ritzen. Schmetterlinge flattern in dichten Schwärmen über die tropfnassen Wiesen und schillernd bunte Vögel huschen vorbei. Mal öffnet sich der Blick auf eine weite Hügellandschaft, die in der Ferne im Dunst verschwimmt. Mal legen sich Teeplantagen wie knallgrüne Teppiche aufs Land. Mal schimmert geheimnisvoll das Ruwenzori-Gebirge in der Ferne. Bis 5100 Meter hoch ragt das schroffe Gebirge in den Himmel – die nach dem Kilimandscharo und dem Mount Kenya dritthöchste Erhebung Afrikas. Nur selten wagen sich abenteuerlustige Bergsteiger in dieses Chlorophyll-Labyrinth, das vom Regen durchtränkt ist und wie ein genetisch mutierter Zauberwald die größte Vegetationsdichte auf unserem Planeten bietet.

Zu Füßen des Ruwenzori liegt der Queen Elizabeth Nationalpark, der größte Nationalpark des Landes, der bereits seit 1952 besteht. Am frühen Morgen, der Himmel zeigt gerade ein zartes Rosa, startet die Safarigruppe im Landcruiser zur Pirsch auf den roten Lehmpisten. „Wir haben 1067 Vogelarten in Uganda“, doziert Guide William Bulega. Doch die Safari-Gäste dösen noch in ihren Sitzen. Sie lassen die Vögel zwitschern und regen sich erst, als das Safari-Gefährt auf Allrad umstellt, weil William auf Löwenpirsch gehen will. Er prescht durch eine Furt, bis der Schlamm spritzt, und steuert einen von dichtem Gestrüpp umgebenen Kaktusbaum an. Ein Jäger ist dort der Gejagte. Zwischen den stacheligen Armen hockt ein Leopard und fixiert die Gruppe mit bernsteinfarbenen Augen. Er lugt nach unten, doch dort hockt der Feind. Fünf Löwinnen dösen mit dick gefressenen Bäuchen im Gras und verweigern dem Leoparden den Abstieg. „Gut für ihn, dass wir nicht am Ishasha-Fluss sind“, meint William. Dort leben die seltenen Baumlöwen, die bei Bedarf auch ins Geäst klettern.

Ein furchteinflößender Anblick: der Blick ins Maul eines Flusspferds. (JUTTA LEMCKE)

Am Nachmittag geht es dann auf eine Bootstour auf dem Kazinga-Kanal, der die beiden Seen Lake George und Lake Edward im Queen Elizabeth National Park verbindet. Die Royals des Vereinigten Königreichs Großbritannien sind dort noch gut vertreten; zumindest namentlich.

„Hippo“ heißt das schwimmende Gefährt der Gruppe. Ein gut gewählter Name, denn der Kanal ist ein beliebter Tummelplatz für Flusspferde, die dort in ihren Pools auf die Nacht warten, um dann zum Grasen an Land zu gehen. Zu spaßen ist mit den scheinbar behäbigen Kolossen mit den Glubschaugen nicht. Sie bekämpfen sich gegenseitigen bis aufs Blut um die Herrschaft in ihrem Pool und rammen jeden aus dem Weg, der ihnen in die Quere kommt. Das Boot hält gebührend Abstand, was die Passagiere zu schätzen wissen, nachdem ein von Bisswunden zerfurchter Bulle einen Gähnanfall bekommt und in seinem Maul riesige Hauer zum Vorschein kommen.

Weiter gleitet das Gefährt Richtung Sonnenuntergang, vorbei an Büffelherden,

Webervogelnester, die wie Lampions im Wind schwanken, und Fischerbooten, die wie Scherenschnitte auf den glitzernden Wellen vorbeischaukeln. Der Kazinga-Kanal führt durch ein übriggebliebenes Stückchen vom Paradies, das die Sintflut offenbar verschont hat.

Die Reise wurde unterstützt von Akwaba Afrika.

Zur Sache

Reisen in Uganda

Berggorillas: Weltweit leben noch etwa 1000 Berggorillas in freier Wildbahn in Uganda, Ruanda und in der Demokratischen Republik Kongo. Ugandas Berggorillas sind in den beiden Nationalparks zu finden: In Mgahinga gibt es eine an Menschen gewöhnte Gruppe, in Bwindi 19. Jede Gruppe darf pro Tag genau eine Stunde lang von maximal acht Gästen besucht werden. Die Genehmigungen kosten 700 US-Dollar (in Corona-Zeiten 400 US-Dollar), für Schimpansen 150 (statt 200 US-Dollar). Zehn US-Dollar pro Gorilla-Besuchserlaubnis sowie 20 Prozent der Parkgebühren gehen an Gemeinschaftsprojekte in den umliegenden Gemeinden.

Reisezeit: Uganda hat das ganze Jahr über ein ausgeglichenes Klima. Die Temperaturen liegen stets zwischen 16 und 28 Grad Celsius. Januar und Februar sowie Juni bis Oktober sind die trockensten Monate, während im April und Mai mit höheren Niederschlagsmengen zu rechnen ist.

Rundreisen: Der Besuch der Berggorillas ist in der Regel ein Baustein einer Rundreise durch Uganda. Angeboten werden diese etwa von dem auf Afrika spezialisierten Veranstalter Akwaba Afrika, Telefon: 03 41 / 22 38 71 60, Internet: www.akwaba-afrika.de.

Preisbeispiele: Privat geführt, 14 Tage inklusive Flüge, Gorilla- und Schimpansenpermit je nach Saison und Teilnehmerzahl ab 4700 Euro oder: Als Selbstfahrertour 16 Tage inklusive Flüge, Gorillapermit je nach Saison und Teilnehmerzahl ab 3650 EUR. Beide werden von Akwaba Afrika angeboten. Corona-Reisebedingungen des Anbieters: keine Anzahlung. Restzahlung 30 Tage vor Reiseantritt.

Einreise: Visaanträge für Reisende nach Uganda können elektronisch über das Online-Portal visas.immigration.go.ug gestellt werden. Das per E-Mail an den Antragssteller gesendete „Entry Permit“ ermöglicht die Einreise. Für die Online-Bewerbung benötigen Reisende eine Kopie ihres Reisepasses, den Nachweis einer Gelbfieberimpfung sowie ein Passbild. Der Reisepass muss bei Ausreise noch mindestens sechs Monate gültig sein und mindestens eine freie Seite haben. Die Visagebühr beträgt 50 US-Dollar und wird nach der Antragsstellung online bezahlt.

Corona: Uganda ist kein Corona-Risikoland, das heißt, nach Rückkehr in Deutschland sind weder Test noch Quarantäne nötig. Uganda fordert allerdings sowohl bei der Einreise als auch bei der Ausreise einen negativen PCR-Test. Weitere Tests sind je nach Fluggesellschaft erforderlich. In Uganda gilt in öffentlichen Gebäuden, Restaurants und Shops Maskenpflicht. An vielen Stellen sind Waschstationen aufgebaut, und es wird Desinfektionsmittel für die Hände angeboten.

Unterkünfte: Mit Blick auf Lake Mutanda: Chameleon Hill Lodge, ab 205 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Vollpension, Internet: chameleonhill.com. Freundlich mit tollem Blick: Carpe Diem Guest House in Entebbe, ab 80 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Frühstück. Telefon: 0 02 56 / 785 / 71 13 32. Super Service und direkt bei den Schimpansen in Kibale: Primate Lodge, ab 100 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Halbpension. Infos im Internet: ugandalodges.com/primate/the-lodge.