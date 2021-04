Grüne Hänge, klares Wasser, kein Autoverkehr: Die Kanalinsel Sark ist ein Paradies für Wanderer und Wassersportler. (Visit Guernsey)

Christopher Beaumont: Ja, die habe ich. Die Queen ist meine Grundherrin. Ich habe gerade erst meine Abgabe bezahlt – direkt an die Krone.

Irgendwie ja, aber irgendwie auch nicht. Wir sind abhängig von der Krone, aber komplett unabhängig. Genauer gesagt, sind wir nicht Teil des Vereinigten Königreichs und auch keine Kronkolonie. Wir sind Kronbesitz und deshalb direkt der britischen Krone unterstellt.

Auf Druck der britischen Regierung wurde das System 2008 geändert. Seitdem wird das Inselparlament demokratisch gewählt.

Seit Sark 1565 wiederbesiedelt wurde, gab es 40 Grundstücke. Damals hatten die Menschen eine starke Verbindung zu ihrem Land, das ihr Leben gesichert hat. Sie haben Getreide angebaut, Schweine, Kühe und Schafe gehalten. Aber heutzutage ist die Verbindung nicht mehr so stark. Das ist der Grund, warum es eine Reform des Systems gab, denn es wäre unfair, die Landbesitzer in Verantwortung zu nehmen. Wir haben heutzutage eine Mixtur aus Feudalsystem und Demokratie. Ich zahle meine Abgabe als Kronvasall an die Krone und die Landbesitzer als Aftervasallen zahlen an mich.

Den gibt es auch seit 1565. Seit 1852 ist er in Besitz meiner Familie. Ich bin seit 2016 Seigneur de Sark, bis dahin habe ich übrigens nicht auf der Insel gelebt, genauso wenig wie mein Vater, bis er den Titel übernommen hat. Ich habe vorher als Ingenieur für die Armee gearbeitet. Da mein Sohn gerade seinen Schulabschluss gemacht hat, sind wir dann auch erst im Sommer 2017 auf die Insel gezogen.

Das hätte ich gekonnt, aber um ehrlich zu sein, bin ich nicht so erzogen worden. Man hat Aufgaben und Pflichten, und die muss man erfüllen.

... war das ein anderes Leben, ja, aber die Menschen hier leben ihr Leben genauso wie die Menschen in Großbritannien oder Europa. Allerdings ist Sark sehr klein. Es gibt vieles, das die Insel lebenswert macht, aber es gibt Dinge, die es hier nicht gibt. Wir haben zum Beispiel kein Kino, kein Theater, keinen Konzertsaal und auch keine Fleischerei. Auf der Insel leben 500 Menschen und die Wirtschaft hier richtet sich natürlich an diesem dörflichen Maßstab aus. Wir haben auch kein Bekleidungsgeschäft. Das heißt, wenn man eine neue Hose braucht, dann muss man noch Guernsey fahren.

Wir haben eine inseleigene Reederei, die eine Fähre betreibt und die bringt uns in 45 Minuten nach Guernsey.

Hauptsächlich vom Tourismus. Viele Menschen, die hier leben, sind älter als 60 Jahre. Der Arzt oder Lehrer sind auch nicht von der Insel, sondern meist aus dem Vereinigten Königreich.

Die Kinder verlassen Sark Richtung Guernsey, wenn sie 13 Jahre alt sind und dort zur Schule gehen. Auf Guernsey leben sie mit einer Gastfamilie zusammen und lieben es, ihr Umfeld zu vergrößern und neue Freunde kennenzulernen. Und wenn wir Glück haben, kehren sie eines Tages zu uns zurück.

Das stimmt. Gutes Internet ist die Voraussetzung, um ein Online-Geschäft aufzuziehen. Aber auch für Autoren, Musiker oder andere Künstler bietet sich die Insel an, denn hier hat man echt seine Ruhe, tolles Licht und keinen Stress.

Wir haben französische Wurzeln. Die Namen unserer Straßen und die unserer Häuser sind französisch. Es gibt auch einen lokalen Dialekt, der auf dem Französischen basiert. Und Frankreich ist ja nicht weit entfernt, vom Dach meines Hauses kann ich es sehen.

Leider nein, ich liebe die französische Küche. Aber um ehrlich zu sein, würde sich ein feines Restaurant bei uns auf der Insel kaum lohnen. Schauen Sie, die Touristen kommen von Ostern bis etwa Mitte September und nur in dieser Zeit würde sich ein Restaurant auch nur ansatzweise rentieren.

Aus ganz Europa. Wir haben auch viele deutsche Gäste. Aber im vergangenen Jahr nicht. Auf Guernsey sind seit der Pandemie keine Touristen erlaubt. Und wer auf Sark Urlaub machen möchte, kommt nur über Guernsey zu uns, denn wir haben keinen Flughafen. Guernsey ist momentan so etwas wie unser Türsteher. In Zeiten der Pandemie ist das aber durchaus hilfreich.

Nein, und deshalb haben wir auch eine sehr klare Luft – und wer will schon das Dröhnen von einem Flugzeug hören? Wir fahren mit dem Fahrrad oder gehen zu Fuß. Sark ist so klein, dass ich zu Fuß eine halbe Stunde von einem Ende der Insel zum anderen benötige und mit dem Rad eine Viertelstunde. Wenn ich einen Termin habe, plane ich aber immer mindestens eine Viertelstunde mehr ein, damit ich Zeit für ein Schwätzchen habe, denn ich kenne hier jeden und alle kennen mich. Für die landwirtschaftliche Arbeit haben wir allerdings einen elektrischen Trecker – und der hat übrigens einen Twitter-Account, den meine Tochter pflegt, denn sie fährt den Trecker auch meistens.

Sark ist eine Insel der Ruhe inmitten einer verrückten Welt.

Das ist es auch. Es ist ein Ort, um runterzukommen. Die Geschwindigkeit des Lebens wird hier gedrosselt. Hier gibt es wenig Ablenkung, keine Disco, keine Partys – außer vielleicht mal im Pub – , aber dafür viel Natur, Ruhe, frische Luft und klares Wasser.

Bloß nicht! Das würde die Vögel und die Delfine stören. Auf Sark kann man etwa wandern, Tiere beobachten, die Stille genießen oder mit den Kindern an den Strand gehen, der sehr sicher ist. Das Wasser ist zwar kalt, aber klar, man kann bis zu fünf Meter in die Tiefe sehen, und man kann dort sehr gut Schnorcheln.

Ja, wir hatten welche, aber um ehrlich zu sein, hat der Wanderfalke sie immer zum Lunch gefressen. Dass nur der Kronvasall Tauben halten darf, ist eine feudale Tradition. Die Tauben und ihre Eier waren für die Menschen damals auch Essenslieferanten. Es sollten aber nicht alle Menschen auf der Insel Tauben halten, damit die Vögel nicht die Ernte zerstören und alles wegpicken.

Mittlerweile gibt es Hunde auf der Insel. Und ja, auch das ist eine feudale Tradition, dass bis 2008 nur der Seigneur de Sark eine kastrierte Hündin halten durfte. Auch da war der Hintergrund, dass es auf der kleinen Insel keine Überpopulation an Hunden gibt.

