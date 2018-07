Virtuelle Abenteuer

Digitale Kunst ohne Grenzen

Marie-Chantal Tajdel

Vor Dinos davonlaufen? Das ist in Japan kein Problem - zumindest virtuell. In Tokio hat jetzt zudem ein virtuelles Kunstmuseum eröffnet, in dem Werke ohne räumliche Grenzen gezeigt werden.