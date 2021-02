Modellversuch

Digitalisierter Mini-Supermarkt wird an Bahnhof getestet

An einem Bahnhof in Baden-Württemberg können Kunden ab nächster Woche in einem vollautomatisierten Supermarkt rund um die Uhr einkaufen. Wird das Angebot gut angenommen, könnte das Konzept auch für andere Bahnhöfe infrage kommen.