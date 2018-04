Urlauber, die in die Dominikanische Republik reisen, brauchen nun keine separate Touristenkarte mehr. Foto: Federico Gambarini (dpa)

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - In der Dominikanischen Republik müssen Urlauber ab 25. April keine separate Touristenkarte bei der Ankunft am Flughafen oder per Schiff mehr kaufen. Die Einreisekosten von zehn US-Dollar sind künftig im Preis von Flugtickets und Seereisen bereits eingeschlossen.

Ursprünglich sollte die neue Regel ab 1. Januar gelten, letzter Stand war 1. April. Die neue Frist gebe Reiseveranstaltern und Airlines mehr Zeit, die Änderungen in die Buchungssystemen zu integrieren, erklärt das Tourismusamt des Landes. Die Touristenkarte erlaubt Aufenthalte von bis zu 30 Tagen und ist für Urlauber aus Ländern wie Deutschland verpflichtend. Durch die Einnahmen soll der Tourismus auf der Karibikinsel weiter angekurbelt werden.