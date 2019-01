Kreuzfahrtschiffe liegen vor der malerischen Adriastadt Dubrovnik vor Anker - die Stadt ist mit den Touristenmassen von den Schiffen jedoch nicht zufrieden und will regulieren. Foto: Andrea Warnecke (Andrea Warnecke / dpa)

Dubrovnik (dpa/tmn) - Dubrovnik will die Zahl der Kreuzfahrtschiffe deutlich reduzieren - welche Auswirkungen dies auf die Anläufe der großen Reedereien haben wird, ist bislang noch nicht genau absehbar. Die Reedereien halten sich bedeckt.

Künftig sollen nur noch maximal zwei Schiffe am Tag in der Adriastadt anlegen dürfen. Auch wenn dies mittelfristig Auswirkungen auf die Fahrplangestaltung der Schiffe haben werde, gehe man davon aus, dass alle bereits gebuchten Reisen planmäßig stattfinden werden, so Helge Grammerstorf, National Director des Kreuzfahrtverbandes Clia Deutschland.

Tui Cruises bestätigte die Regel mit den zwei Schiffen pro Tag nicht. Es sei richtig, dass Dubrovnik die Anzahl der Passagiere beschränke, erklärte ein Sprecher der Reederei. Alle Anläufe von Tui Cruises im Sommer 2019 seien vom Hafen in Dubrovnik bestätigt worden. Man achte bereits seit einiger Zeit auf längere Liegezeiten vor Ort, um die Besuchermassen zu entzerren. „Absprachen mit anderen Reedereien gibt es nicht“, so der Sprecher. Die Anzahl der Tui-Cruises-Anläufe 2019 sei identisch mit der Saison 2018.

Aida Cruises und Costa äußerten sich auf Nachfrage nicht zu möglichen konkreten Auswirkungen durch die geplante Beschränkung des Kreuzfahrt-Tourismus. Ob Routen und Anläufe geändert werden müssen - dazu machten die Reedereien ebenfalls keine Angaben.

Dubvroniks Bürgermeister Mato Frankovic hatte im Oktober 2018 angekündigt, bereits 2019 die Zahl der Touristen zu halbieren, die mit Kreuzfahrtschiffen die mittelalterliche Adriastadt besuchen. Zu Hochzeiten wird die schmale Altstadt bislang von pro Tag bis zu 10 000 Gästen besucht, die mit bis zu sieben Schiffen angelandet sind. Die Infrastruktur ist darauf nicht ausgerichtet. Die Unesco hatte in Aussicht gestellt, der Stadt den Titel Weltkulturerbe zu entziehen. Wissenschaftler hatten errechnet, dass die schmalen Gassen Dubrovniks nur bis zu 8000 Touristen pro Tag verkraften können.

Aus den Anmeldebedingungen des Hafens für Liegeplätze für die Saison 2020 geht hervor, dass die Zahl der täglichen Kreuzfahrtgäste 4000 nicht überschreiten darf - im Zeitraum vom 15. Juni bis 15. September. In der übrigen Zeit des Jahres 2020 sollen maximal 6000 Urlauber von Kreuzfahrtschiffen an Land gehen dürfen.