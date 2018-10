Nur zwei Schiffe pro Tag

Dubrovnik zieht Notbremse bei Kreuzfahrten

„Dubrovnik hat den Kampf mit den Kreuzfahrtschiffen gewonnen“ - so kommentiert die Zeitung „Jutarnji list“ eine Entscheidung in der kroatischen Adriastadt. Vom Jahr 2019 an dürfen dort deutlich weniger Schiffe anlegen. Dubrovnik will so einen wichtigen Titel retten.