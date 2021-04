Herrlich! Pickepacke voll der Strand. Das will Klaus wieder erleben. (Georg Wendt/DPA)

Klaus will endlich mal wieder Urlaub machen. Nein, keinen gespielten Urlaub in unserem Keller mit Flugzeug- und Strandnachbau. Er will mal wieder richtig in den Urlaub fahren. Aber nicht mit dem Bulli durch Brandenburg, was momentan bei den jungen Leuten total angesagt sein soll. Nein, das will er aber partout nicht.

„Mallorca“, habe ich also vorgeschlagen. Denn da haben die vielen Urlauber seit

Ostern nicht für einen neuen Ausbruch des Coronavirus’ gesorgt. „Dort ist es sicher, da kannst du hin“, habe ich gesagt.

Meinem Freund Klaus geht es aber nicht um die Sicherheit. Er will sich endlich mal wieder drängeln, mit wildfremden Menschen an der Hotelbar Whisky trinken und genervte Blicke kassieren, weil er auf der Zugtoilette geraucht hat.

Klaus möchte am liebsten einen ganz normalen Urlaub mit ganz vielen anderen normalen Urlaubern. Am Flughafen möchte er in der Schlange stehen und von einem Fünfjährigen angeniest werden. Er möchte dicht an dicht im Flieger sitzen und zwischendurch – wie eigentlich immer – eine Zigarette in der Flugzeugtoilette rauchen und sich von der hübschesten Stewardess dabei erwischen lassen.

Klaus möchte in einer Menschenmasse aus dem Flughafengebäude geschwemmt werden und sich durch die Einkaufsmeile bis zu seinem Hotel mitreißen lassen. Dort will er ewig an der Rezeption seines All-inclusive-Hotels stehen, bis er endlich dran ist und dann zur Begrüßung einen Mandellikör, Marsala oder Tunel de Mallorca in sich hineinkippen.

Am Büfett will er es den feisten Gästen so richtig zeigen und seinen Teller so vollladen, dass er mit dem Daumen in die fette Mayonnaise vom Kartoffelsalat greifen muss. Im Morgengrauen will er dann vor all den anderen Deutschen sein Handtuch auf der schönsten Liege am Pool fein säuberlich ablegen. Und, um seinen englischen Freunden zu zeigen, dass er das auch kann, wird er sich nicht mit Sonnencreme einschmieren und deshalb am Abend krebsrot an der Bar sitzen und Bier trinken. Genau das will Klaus.

Nun sucht er nach einem Reiseveranstalter, der ihm genau das bieten kann. Früher, sagt er, gab es davon jede Menge.