Strandurlaub mit Maske: In Andalusien – wie hier in Málaga – ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes selbst am Strand vorgeschrieben. (Álex Zea)

Herr Dotzauer, haben Sie Urlaubspläne, die Sie in diesem Sommer nach Mallorca führen?

Andreas Dotzauer: Nein, habe ich nicht. Selbst wenn ich sie gehabt hätte, würde ich momentan vor einer solchen Reise zurückschrecken.

Ich schätze es genauso ein wie Herr Lauterbach. Im Flugzeug sitzen die Passagiere praktisch Schulter an Schulter. Wenn jemand infiziert ist, reicht es, wenn er nur kurz seine Maske abnimmt, um etwas zu trinken, um andere womöglich anzustecken.

Mehr zum Thema Nach Chaos-Partys Mallorca schließt Lokale in „Ballermann“-Region Mallorca greift im Kampf gegen Sauftourismus und Corona durch. Mitten im Sommer werden alle Lokale ... mehr »

Das stimmt. Es gibt aber Untersuchungen, die zeigen, dass nicht alle Passagiere, aber der unmittelbare Nachbar immer noch einer höheren Infektionsgefahr ausgesetzt ist. Ein gewisses Risiko bleibt. Außerdem weiß man nicht, wie sich die Mitreisenden benehmen. Das Personal kann nicht alle im Blick haben. Ich würde mich in einem Flugzeug unwohl fühlen.

Auf jeden Fall. Auch am Ballermann wurde offenbar herumgegrölt und gesungen, manche Urlauber teilten sich Getränke. In Ischgl wurde die Verbreitung des Virus begünstigt, weil die Partys in geschlossenen Räumen stattgefunden haben. Glücklicherweise sind die Infektionsraten in Deutschland derzeit niedrig. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man bei so einer Party auf einen Infizierten trifft, nicht so hoch ist. Aber es gab dort auch andere Menschen, aus anderen Ländern und Regionen, wo es vielleicht ganz anders aussieht.

Darauf kann man sich nicht verlassen. Es gibt auch Fälle von jungen Menschen, die an Covid-19 gestorben sind. Es zeigt sich, dass es teilweise zu schweren neurologischen Beeinträchtigungen kommt. Prozentual sind das wenige Fälle, aber es gibt sie, und niemand weiß, ob man selbst auch einer dieser Fälle werden kann oder nicht.

Mehr zum Thema Das Handy als treuer Begleiter Smarte Apps fürs Reisen Die Ferien fangen an, ab in den Urlaub, aber das Handy sollte als ständiger Begleiter mit dabei ... mehr »

Ich denke, eine Kombination aus beidem wäre richtig. Testen alleine hilft nichts, weil sich gezeigt hat, dass der menschliche Körper unterschiedlich auf das Virus reagiert. Bei manchen ist es schon nach wenigen Tagen nachzuweisen, bei anderen dauert es länger. Ein einmaliger Test bei Rückkehr bringt entsprechend keinen verlässlichen Befund. Wenn die Sorge besteht, dass man sich infiziert hat, ist eine Quarantäne von mindestens 14 Tagen unumgänglich. Während dieser Zeit muss getestet werden.

Man kann durchaus verreisen, aber man muss aufpassen und sich akkurat an die Standardregeln halten, die jeder kennen sollte. Die niedrigen Infektionszahlen in Deutschland zeigen, dass das Tragen von Masken und das Abstandhalten sehr wirkungsvoll sind.

Ich würde, wenn ich das wüsste, sehr darauf achten, größeren Abstand zu ihnen zu halten.

Mehr zum Thema Corona-Regeln für Bremer Reiserückkehrer Quarantäne nach dem Urlaub Wer aus einem Corona-Risikogebiet nach Bremen zurück reist, muss sich beim Ordnungsamt melden. Die ... mehr »

Grundsätzlich kann man sich darauf wohl auch verlassen. Aber wer am Ballermann feiert, ohne sich um die gültigen Regeln zu scheren, ist ein Ignorant. Da sucht man vergebens nach Einsicht. Ich kann diesen Realitätsverlust nicht nachvollziehen. Die Leute tun so, als ob die Maskenpflicht ihnen etwas Ungeheuerliches abverlangen würde. Jedem ist die Maske lästig, aber sie tragen zu müssen, um sich und andere zu schützen, tut nicht weh und ist kein Verstoß gegen die Menschenrechte.

. . . und im allerschlimmsten Fall kommt jemand durch diese Ignoranz um.

Zur Person

Andreas Dotzauer

ist Virologe und Leiter

des Laboratoriums für

Virusforschung an der

Uni Bremen.