La Palma. Die kanarische Insel La Palma bietet für Astronomen und Hobby-Sternegucker beste Voraussetzungen, um die Himmelskörper zu erforschen und zu bestaunen. Das schreibt die Agentur Lieb-Management in einer Pressemitteilung. Das Firmament hat für die Insel solch eine große Bedeutung, dass zu dessen Schutz ein Gesetz erlassen wurde – nur einer von vielen Gründen für verschiedene Länder, ihre Teleskope auf dem 2400 Meter hohen Roque de los Muchachos, dem höchsten Punkt der Insel, zu platzieren. Das Observatorium gehört zu den wichtigsten und am besten ausgestatteten der Welt und hat daher in der Forschung einen großen Stellenwert, heißt es weiter.

Fast jede Gemeinde der Insel verfügt über „Miradores“, Aussichtspunkte, von denen aus sich das Firmament besonders gut betrachten lässt. Um den Sterneguckern die Orientierung zu erleichtern, helfen Hinweistafeln und Sternenkarten an vielen Aussichtspunkten, wie zum Beispiel am Mirador El Molino in der Gemeinde Barlovento. Die Gemeinde war die erste, die den Regeln zum Schutz des Nachthimmels nach kam. Zu den einzelnen Aussichtspunkten führen Wanderwege, andere wie die Miradores Llanos del Jable in El Paso, La Muralla in Tijarafe oder Buracas in Garafía sind auch mit dem Auto erreichbar.

Besonders beliebt ist laut Mitteilung bei Astrointeressierten die Wanderung bei Vollmond entlang der Vulkanroute. Die siebenstündige Tour verläuft auf einem Abschnitt des Großen Wanderwegs GR 131 und beginnt beim Refugio del Pilar. Ebenfalls beliebt ist der Pfad „El Bastón” auf dem oberen Abschnitt des Großen Wanderwegs. Er verläuft vorbei am schwedischen Solarturm und am Gran Telescopio Canarias, dem mit 10,4 Metern Durchmesser größten optischen Teleskop der Welt. Beachtlich sind bei der Wanderung auch die Petroglyphen, Felsinschriften der ersten Einwohner der Insel. Auch sie haben laut Forschern einen Bezug zum Himmel, da sie wohl die Verehrung des Sternes Canopus darstellen.

Die Bedeutung des Sternenhimmels hat die Unesco mit dem Titel „Starlight Reserve“ geschützt. Dank der großen landschaftlichen Vielfalt sowie des Naturschutzes darf sich La Palma außerdem als Biosphärenreservat bezeichnen.

