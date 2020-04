Der natürliche Zyklus einige Gewächse im Fynbos dauert 15 Jahre. Dann muss ein Feuer dafür sorgen, dass die Pflanzensamen aufspringen und vom Wind verteilt werden. (JUTTA LEMCKE)

Ein leises Flattern und eine schnelle Bewegung. Ein gelb getupfter Schmetterling schwebt über die reich gedeckte Dinnertafel in der Garden Lodge des Grootbos Private Nature Reserve. Der zarte Winzling kostet ein paar Tropfen vom Honigsorbet und fliegt dann weiter seiner Wege. Michael Lutzeyer schaut ihm hinterher und weiß, dass er vieles richtig gemacht hat. Der Naturliebhaber und Hotelier hat seine Fünfsterne-Lodges an Südafrikas Gardenroute mitten in den Fynbos gesetzt – in jene einzigartige Pflanzenwelt aus Zuckerbüschen (Proteen), Farnen und Heidekraut, die man weltweit nur auf einem schmalen Küstenstreifen zwischen Kapstadt und Port Elizabeth findet.

Doch Grootbos – zu Deutsch der „große Wald“ – ist viel mehr als eine noble Unterkunft, bestehend aus zwei Lodges mit spektakulärer Aussicht auf den Ozean, einer Gourmetküche und der vielleicht besten Auswahl südafrikanischer Weine, die man im Land finden kann. Grootbos ist eine Vision, die auf vielen Säulen steht. Die vielleicht eindrucksvollste ist die Grootbos Stiftung, die in ihrem Naturschutzsektor permanent sieben Wissenschaftler beschäftigt – darunter allein zwei Insektenforscher, dazu Botaniker und Spezialisten für Lurche und Reptilien.

Sean Privett leitet die Forschungsgruppe im Grootbus. (JUTTA LEMCKE)

Chef der Forschergruppe ist Sean Privett. Er kam 1997 nach Grootbos. Ein bis zwei Jahre, so dachte der Botaniker, würde er brauchen, um das Ökosystem Fynbos zu verstehen. Heute, mehr als 20 Jahre später, lacht er darüber. Dieses Blumenparadies, das seit Menschengedenken die karge Erde an Südafrikas Südküste überzieht und Wind wie Nebel übersteht, protzt mit rund 9500 Pflanzenarten. 70 Prozent sind endemisch, kommen also nur dort vor. Ganz Deutschland weist 4000 Arten auf, Großbritannien 1500. Dieses kleinste Blumenreich der Welt ist eine Schatzkiste für Botaniker, die regelmäßig neue Sensationen entdecken und für die Nachwelt dokumentieren.

„Wir kratzen nur an der Oberfläche“, sagt Privett, der regelmäßig mit seinem Allrad-Landcruiser über das idyllische Hügelland fährt und nach seinen Blumen, Gräsern und Büschen schaut. Er findet zarte Lobelien, purpurfarbene Kaprosen, nach Jasmin duftende hellgelbe Nadelkissen und wundersame Gladiolen. Immer wieder springt er aus dem Fahrzeug, um den Lodgegästen ein besonders prächtiges Exemplar der Königsprotea, einen riesigen Heidebusch mit zartrosa Blütenkuppe oder ein Grüppchen Ameisen zu zeigen, das fleißig einige Samen unter die Erde schafft, um ihre Leckerbissen dort in Ruhe zu verspeisen. Und er späht nach dem Honigsauger, der am liebsten auf einer prächtigen Zuckerbusch hockt und mit seinem Schnabel in die Tiefe taucht, um dort von seiner Lieblingsspeise zu kosten.

Im Fynbos wächst unter anderem auch die Königsprotea. (JUTTA LEMCKE)

Auch seine Sorgen teilt Privett mit den Gästen. Er wartet dringend auf Feuer. Kürzlich brannte es im angrenzenden Flower Valley und Sean hoffte, dass die Flammen auf sein Gebiet überspringen. Doch – wie so oft – kam die Feuerwehr mit ihren Helikoptern und schüttete Wasser auf die Glut. Sean schaut sorgenvoll auf seine Büsche. Dieses Feld im Fynbos ist alt und wird eines natürlichen Todes sterben. Nur wenn es brennt, springen die vielen Pflanzensamen auf. Der Wind verteilt sie über die mit Asche bedeckte Erde, die so nährstoffreich ist, dass es nach dem ersten Regen wie in einem Gewächshaus spießt und gedeiht. Der natürliche Zyklus für den Fynbos dauert 15 Jahre. Erst seit der Mensch eingreift, brennt es entweder zu häufig oder – wenn gelöscht wird – zu selten. Früher waren es Blitze, die das Land in Flammen setzten. Der alte trockene Fynbos brannte, der junge mit seinem hohen Feuchtigkeitsgehalt gebot den Flammen Einhalt.

Mike Fabricious’ Leidenschaft gilt vor allem den Tieren in Grootbus. (JUTTA LEMCKE)

Auch Mike Fabricious mag all die Blüten und Blätter, doch seine Augen leuchten, wenn er an die Tierwelt im Fynbos denkt. Sein Steckenpferd sind die Räuber. Regelmäßig streift er zusammen mit seinem vierbeinigen Freund Monk nachts beim Licht des Mondes durch den Fynbos. Nachdem auf dem Grootbos-Gelände die schädlichen eingewanderten Pflanzen herausgerupft waren und die Pflanzenwelt wieder ins Reine kam, kehrten die Insekten zurück, dann die Vögel, die Mäuse und Antilopen. Schließlich fand auch der Kap-Leopard, dass Grootbos ein feines Revier sei. Fabricious Augen leuchten. Vor einiger Zeit hat er Spuren entdeckt und wenig später tappte eine Leopardenmama mit zwei puscheligen Babys in seine Kamerafalle. Nur zu gern zeigt er ein Foto des Großereignisses auf seinem Handy. Er wohnt weit abseits von der Welt an einem idyllischen Seerosenteich inmitten des Grootbos-Hügellandes und wird auch die nächste Nacht wieder unter dem Sternenhimmel verbringen und nach seinen Leoparden spähen.

„Wir sind alle in bisschen verrückt“, sagt Michael Lutzeyer. „Wenn unser Entomologe Kurt van Wyk einen neuen Käferwinzling entdeckt oder Mike auch nur die Schwanzspitze einer Ginsterkatze zwischen den Büschen entdeckt hat, feiern wir Party. Sechs neue Arten haben wir auf Grootbos bereits gefunden.“ Bescheiden vergisst er zu erwähnen, dass schon vor vielen Jahren eine vorher unbekannte Pflanze entdeckt wurde, die nach ihm benannt den Namen Capnophyllum lutzeyeri trägt.

Das Gelände des Grootbos Nature Reserve misst 2500 Hektar. Zu wenig, befand man irgendwann, um ernsthaft Naturschutz zu betreiben. So begannen Lutzeyer und sein Team bereits vor etlichen Jahren, die umliegenden Landbesitzer für ihre Idee zu begeistern. Die Walker Bay Fynbos Conservancy wurde ins Leben gerufen, der inzwischen 43 Landbesitzer beigetreten sind, sodass das Schutzgebiet inzwischen gut 20 000 Hektar misst. Wichtigster Unterstützer ist das Grootbos Nature Reserve mit Garden Lodge und Forest Lodge, das mit seiner Infrastruktur und Support in den Bereichen Fynbos-Forschung, Feuermanagement und Bekämpfung von Alien-Pflanzen hilft.

Fynbos ist ein Paradies für Blumenliebhaber. (JUTTA LEMCKE)

„Die Landbesitzer zu überzeugen, war ein hartes Stück Arbeit“, sagt Lutzeyer. „Viele hatten keine Ahnung, was Fynbos ist und warum man ihn schützen soll. Für sie war es wertloses Gestrüpp. Doch wenn die Farmer hören, dass auf ihrem Land eine weltweit einzigartige Pflanze wächst oder dass der Kap-Leopard dort umherstreift, springt der Funke über“. Lutzeyer sitzt auf der Terrasse seiner Lodge und schaut auf den Ozean, der in der Ferne glitzert. Wale gleiten dort durchs Wasser und in den Felshöhlen finden sich Zeugnisse der Khoi-San, die dort schon seit der Steinzeit lebten. „Als ich Anfang der 1990er-Jahre herkam und dieses Stück Land kaufte, hatte ich keine Ahnung, was daraus einmal werden würde. Jeder Tag bringt weitere Überraschungen. Und ich bin dankbar, dass rund ums Jahr Gäste zu Besuch kommen. Sie verbringen hier in allererster Linie ihren wohlverdienten Traumurlaub – doch gleichzeitig helfen sie, dieses einzigartige Paradies zu erhalten.“

Und die Grootbos-Story geht weiter. Sean Privett und seine Mitstreiter in der Grootbos-Stiftung wollen dieses paradiesische Stückchen Erde auf lange Sicht schützen. Sie haben neun Landbesitzer überzeugen können, Teile ihrer Gebiete offiziell als „protected environment“ zu klassifizieren. Wenn dieser formale Akt abgeschlossen ist, müssen sich auch mögliche spätere Besitzer an die Naturschutzvorgaben halten. Richtig ins Schwärmen gerät Privett, wenn er auf den Klippen des Flower-Valleys steht und in die Ferne schaut. Um ihn herum blüht der Fynbos in allen Farben des Regenbogens. Ein Steppenbussard, der den ganzen Weg aus Sibirien kam, dreht seine Kreise über der Ebene, durch die sich glitzernd ein Flüsschen schlängelt. Weit in der Ferne Richtung Meer ist der Cap Agulhas Nationalpark zu ahnen. „Unser großer Traum ist es, dieses Gebiet weiter auszudehnen, bis es an den Nationalpark heranreicht und wir hier ein Fynbos-Paradies in XXL-Größe haben“, sagt er gedankenverloren. Blumenliebhaber aus aller Welt werden es ihnen danken.

Die Reise wurde unterstützt von South African Tourism.

Zur Sache

Das Grootbos Naturreservat

Anreise: South African Airways und andere Airlines bieten Flüge nach Kapstadt. Von dort geht es an der Südküste entlang in etwa zwei Stunden zum Grootbos Nature Reserve an der Walker Bay. Diese ist auch ein beliebter Stopp auf einer Gardenroute-Tour.

Unterkunft: Im Grootbos Nature Reserve finden anspruchsvolle Gäste Unterkunft in der Forest Lodge oder in der Garden Lodge, die beide Fünf-Sterne-Komfort, attraktive Aktivitäten, hervorragende Küche und ein exzellentes Weinsortiment bieten. Informationen unter www.grootbos.com.

Grootbos Stiftung: Die Grootbos Stiftung wurde 2003 von Michael Lutzeyer gegründet. Generelle Ziele sind der Schutz der Fynbos-

Natur und die Unterstützung lokaler Gemeinden. Wichtige Säulen sind Ausbildungsprogramme in Ökologie und Ökotourismus, wissenschaftlich gestützter Naturschutz, Sport- und Ausbildungsprogramme für Kinder der umliegenden Gemeinden und die Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten für Gemeindemitglieder zum Beispiel in Pflanzen- und Gemüsefarmen. Informationen unter www.grootbosfoundation.org, www.grootbos-foerdern.de/foundation.

Buchung: Eine Unterkunft in einer der Grootbos-Lodges kann direkt gebucht werden. Wer sich einem Reiseveranstalter anvertrauen möchte, kann sich zum Beispiel an den Afrikaspezialisten Abendsonne Afrika wenden. Infos unter www.abendsonneafrika.de.