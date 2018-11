Das Buch regt an, abseits der Hauptwege zu wandern. (Anika Seebacher)

Bremen. Eine Wanderung der besonderen Art hat Henning Sußebach unternommen. Der Zeit-Reporter war zu Fuß in Deutschland unterwegs, um unbekanntes Terrain zu betreten. In seinem Buch „Deutschland ab vom Wege – Eine Reise durch das Hinterland“ berichtet er von seiner Tour, den Begegnungen und der Erfahrung mit einem unstrukturierten Tagesablauf.

50 Tage hat das persönliche Roadmovie des Redakteurs gedauert, 1000 Kilometer ist er gewandert, um vom Darßer Leuchtturm an der Ostsee bis zur Zugspitze zu gelangen. Dabei hat der Protagonist und Ich-Erzähler die betonierten Wege, die 6,2 Prozent der Fläche der Bundesrepublik ausmachen, bewusst links liegen gelassen. Stumpfes Gehen und das anfängliche Gefühl des Verlorenseins verschwinden mit jedem Kilometer und werden von Erfahrungen abgelöst, durch die Sußebach nicht nur sein Heimatland, sondern auch dessen Bewohner und sich selbst besser kennenlernt.

Der Redakteur trifft auf der Suche nach einem Schlafplatz all die Menschen, die in den Medien nur selten Beachtung finden: Bauern, Hippies und andere Randerscheinungen, die mit dem Wanderer über die Welt philosophieren und ihm ihre Türen öffnen. Sein Fazit: Deutschland zeigt sich weltoffen und freundlich. Vor allem öffnen dem Autor AfD-Günther, der rumänische Landarzt Liviu und ein Stockmacher und damit auch den Lesern die Augen und zeigen, welche Schicksale es mitten unter uns gibt. „Ich war nicht ab vom Wege gewesen. Sondern mittendrin“, lautet das Fazit des Reporters.

Bei dem Buch handelt sich vielmehr um einen Erfahrungsbericht als um einen Reiseführer, auch wenn die Route am Ende des Buches auf einer Karte eingezeichnet ist. Inspirierend sind die Schilderungen allemal, zumindest regen die poetischen Beschreibungen der Natur dazu an, sich selbst einmal fernab der Hauptwege zu bewegen. Auch wenn Sußebachs Erkenntnis einiges vorwegnimmt: „Nein, Deutschland war nicht atemberaubend, nichts war wirklich entlegen, nicht wild oder urig; meistens war da nur Gegend.“

Offen bleibt allerdings, ob und wenn ja, wie sich die Wanderung fernab der Asphaltwege auf Sußebach ausgewirkt hat: Geht er heute anders auf Menschen zu? Sieht er die Welt in einem anderen Blickwinkel? Der Autor lässt den Leser am Ziel seiner Wanderung in einem ICE 880 von München nach Hamburg zurück. Der Hochgeschwindigkeitszug benötigt übrigens fünfeinhalb Stunden für die Strecke, die Sußebach jede Menge Anstrengung abverlangt und fast drei Monate gekostet haben.

Weitere Informationen

„Deuschland ab vom Wege – Eine Reise durch das Hinterland“ von Henning Sußebach ist im Rowohlt Verlag erschienen. Es hat 183 Seiten und kostet im Taschenbuchformat 9,99 Euro.