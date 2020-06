Rote Felsen, karge Landschaft: Mit dem California Zephyr führt die längste Amtrak-Strecke durch den Mittleren Westen. (Amtrak)

Sanft fließt das Wasser über den Rand der beiden Becken auf der 9/11 Memorial Placa. Dort standen die Twin Tower, heute ist es der ruhigste Ort in New York. Kein Verkehrslärm, kein Kindergeschrei, kein Hundegebell. Menschen stehen am Rand der Becken und betrachten das Fließen, die Tiefe, die Namen. In fünf Reihen wurden rund um die Wasserbecken etwa 3000 Namen der Toten in Hohlschrift verzeichnet. An den Geburtstagen wird ihnen eine weiße Rose in die Perforation gesteckt. Wir zählen fünf.

Während sich New York, besonders Manhattan, aus Platzmangel in die Höhe streckt, breitet sich Washington D.C. mit großzügigen Parks und breiten Straßen aus.

Die Sonne brennt, als meine Freundin und ich das Vietnam Veterans Memorial erreichen. Ich wollte einmal mehr den Namen eines früheren Freundes finden, den ich 1968 in Vietnam kennengelernt hatte. Noch immer gilt er auf der schwarzen Granittafel als „missing in action“, als Vermisster, von dem man nichts weiß.

Das Vietnam Women’s Memorial wurde 1993 den etwa 11 000 Amerikanerinnen des Militärs und ziviltätigen Frauen gewidmet. 90 Prozent waren Krankenschwestern, wie ich damals auch. Die Statue zeigt drei Frauen eng beieinander, die Hilfsbereitschaft, Stärke und Widerstand darstellen.

Die Kabinen im Capitol Limited, dem Amtrak-Nachtzug nach Chicago, sind gewöhnungsbedürftig, besonders, wenn man, wie meine Freundin und ich, sie zu zweit belegen. Wir winden uns umeinander und steigen übereinander. Ich habe meine Freundin gebeten, oben auf der Pritsche zu schlafen. Dort zieht es, auch nachdem wir die Lüftung abstellen. Der Zug rumpelt und rattert stundenlang, fast gleichtönig, bis wir endlich eindösen. In den weiteren Nächten werden wir den Lüftungsschacht in den Kabinen abkleben.

Auf den Werbebildern von Amtrak sind im Speisewagen weiße Tischdecken, Gläser und Besteck zu sehen – und Kellner, die die Speisen servieren. Diesen Service schätzten Reisende, und wir waren auch darauf eingestellt. Doch Amtrak wird den Service auf einigen Strecken umstellen und Speisen in Plastik verpackt anbieten. Schade, denn die gedeckten Tische sind, so die interviewten Gäste, ein Highlight der Reise.

In Chicago hatten wir nach der Eastern Time Zone die Central Time Zone erreicht. In den gesamten Vereinigten Staaten gibt es mit Alaska, Hawaii und den Außengebieten elf Zeitzonen; auf dem Festland – durch das unsere Reise führt – allein vier. Die Mountain Time und die Pacific Time Zone liegen noch vor uns.

Chicago riecht nach Wasser und bietet eine Atmosphäre, wie sie Orte am Wasser oft haben, wenn sich das Leben draußen, am Fluss und an den Küsten abspielt. Ich bin neugierig und finde diese Stadt schon bei der Rundfahrt sehenswert – und bei der späteren Flussfahrt entlang der grünlichen Glasfassaden, die sich der Flussbiegung anpassen, beeindruckend schön.

„Your identity, please!“ werden wir beim Zahlen im Bio-Supermarkt gebeten und sind irritiert, dass wir für die kleine Weinflasche von einem Viertelliter unseren Ausweis zeigen sollen. „Sie sehen doch meine grauen Haare und dass ich drei Mal so alt bin wie sie“, reagiere ich mit einem Lächeln. „Sorry, Madam, aber ich benötige die Nummer ihres Ausweises, die muss ich eintragen.“

Fast 5500 Kilometer werden wir in fünf Zügen und Bussen unterwegs sein. Unsere längste Zugstrecke von Chicago mitten durch die USA nach Grand Junction führt uns mit dem California Zephyr 26 Stunden und mehr durch Illinois, Iowa, Nebraska, an Denver vorbei und später am Colorado River bis Flagstaff. Der Zug poltert über die Anschlüsse der Gleise, er tutet und rüttelt, manchmal mit einem stärkeren Stoß, wie auf der Mississippi-Brücke zwischen Illinois und Iowa.

Der Mittlere Westen ist der Brotkorb der Nation, der Getreide- und Maisfelder, der Wälder und Viehzucht. Dort leben Familien auf ihren Höfen, die unter massiv fallenden Preisen für Mais, Soja und Schweinen leiden. Sie sind anfällig für Trumps Parolen.

Die helle Morgensonne strahlt auf die Landschaft, die spitzen Berge der Rocky Mountains, auf die Gletscher in der Ferne, die uns blenden und spielt mit den Schatten, die sich bei jeder Kurve neu formen. Schade, dass wir die frische Luft nicht riechen können, sie muss nach würzigen Sträuchern duften.

Einige Gäste sitzen bis Grand Junction im Panoramawagen, lesen eine Zeitung oder ein Buch oder dösen. Andere bestaunen 300 Kilometer lang die goldgelbe Umgebung, abgeerntete Weideflächen und gelb blühende Büsche am Ufer des Colorado. Gelbes Gewächs bis zum Kamm der Hügel hinauf, davor grüne Laub- und Nadelbäume. Der Zug schnauft und fährt durch viele Tunnel, auch durch den Moffat – den längsten und auf 2800 Meter über dem Meeresspiegel höchsten der Reise. Von dort aus geht es nur noch bergab.

„Magst du Musik hören, die zu dieser Region passt?“, frage ich meine Freundin, die sich für Johnny Cash entscheidet und nach einer Weile erzählt: „Kürzlich habe ich im BBC von einem Deutschen gehört, der in den USA alte, authentische, traditionelle und regionale, indigene Musik sammelt. Mir haben einige Titel gut gefallen.“

„Oh, ich kenne diese Person.“ „Du machst Witze.“ „Nein, es ist Chris Strachwitz, aus der Familie meiner Mutter.“ Plötzlich reist er mit uns, der alte Onkel, der mit seinen Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA migrierte und jetzt in El Cerrito lebt. Er ist der Gründer und Betreiber des Plattenlabels Arhoolie Records.

Ich bin stolz auf Chris, der für uns diese enorme Vielfalt wunderbarer Musik gesammelt hat. Sie wird eines Tages, das weiß ich inzwischen, an Smithsonian Folkways Recordings gehen und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Die Vegetation draußen ist gerade dabei, ihr Grün in Braun zu wechseln, die Felsen verwandeln ihre Farbe von Grau nach Rot. Wie es wohl jetzt riecht? Rote Felswände, strahlend voller Eisenoxid. Dieser südwestliche Teil der USA gehört zu meinen Lieblingslandschaften. Und der Slot Antilope Canyon, eine Felsspalte aus Sandstein in der Nähe von Page in Arizona, ist für mich der eindrucksvollste Canyon überhaupt. Vor 25 Jahren waren mein Mann und ich alleine dort. Wir setzten unsere Hüte gegen den von oben rieselnden Sand auf, und als wir die Mitte des Canyons erreicht hatten, hielten wir in der Geräuschlosigkeit inne. Nur der Sand war zu hören, und ein Vogel von draußen. Die von den Fließbewegungen des Wassers geschwungenen und vom Sand der Vergangenheit geglätteten Felsen in der Schlucht, die einfallenden Sonnenstrahlen und das Licht, das in jeder Kurve überraschte, die sich stets verändernden Farben, die zwischen hellem Gelb, Beige- und Brauntönen, glühendem Orange und Rot bis ins dunkle Violett wechseln, waren beeindruckend.

Beim zweiten Besuch, zehn Jahre danach, teilten wir den Antilope Canyon mit drei anderen Paaren. 2019 werden Gruppen von Guides in einer vorbestimmten Zeit durch den Slot geführt. Die gleichen Felsen, das gleiche Licht, die gleichen Farben, keine Spiritualität mehr. Die Navajos sind im Vermarkten ihres Canyons gut geworden.

Wir sind im hoch gelegenen Colorado Plateau im Navajo Nation Reservation, dem größten Indianerreservat der USA. In einem Zentrum, in dem Handwerkskünste angeboten werden, haben wir Kontakt mit Navajos und lauschen Episoden aus ihrem Alltag. Frauen berichten über die Stoffe, die sie für Kleidung, Decken und Teppiche produzieren und von Männern, die den Silberschmuck mit Intarsien aus Türkisen, Karneolen, Lapislazuli, Korallen und vielem mehr herstellen.

Dann sehe ich den kleinen Stand. Vor 25 Jahren hatte ich mir dort eine Bluse gekauft und sie aus Erinnerung angezogen.

Auf dem Ecktresen sind viele Kosmetikprodukte aus Blue Corn ausgestellt, dem blauen Mais, der zum Beispiel für Seifen und Cremes verarbeitet wird. Fast alle Waren leuchten in diversen Blautönen, manche sogar rötlich. Dahinter sitzt eine alte Navajo, klein und mit rund gewordenem Buckel. Offensichtlich hat sie meine Bluse erkannt. Ihre Augen leuchten. „Woher haben sie diese Bluse?“, fragt sie irritiert, aber auch erfreut. „Die habe ich vor vielen Jahren hier gekauft, ich glaube bei ihnen.“

Da steht die Alte auf, hat Tränen in den Augen, und wir umarmen uns. Sie ist sehr gerührt, ihre Bluse zu sehen und erzählt mir: „Meine ältere Schwester war damals für das Nähen zuständig, und seitdem sie nicht mehr bei uns ist, gibt es diese Art von Blusen nicht mehr.“

Wieder sitzen wir in einem der silbermetallicfarbigen, mit blauen und roten Streifen verzierten Amtrak-Doppelstockwagen, die in Kolonne schneidig daherkommen. Die Schlafgäste werden oben einquartiert, wo die Kabinen, die Speise- und Loungewagen mit den großen Panoramafenstern sind. Unten sammeln sich die Reisenden, die nur kürzere Strecken fahren oder sich den Schlafwagen nicht leisten wollen, denn sie sind nicht billig. Viele Strecken sind teurer als Flüge.

Mit der Ankunft in Los Angeles haben wir die Pacific Time Zone erreicht. Wir fahren etwa 40 Minuten durch Vororte bis zur Union Station, dem Hauptbahnhof. Je näher wir dem Zentrum kommen, desto häufiger liegen Menschen, ihr geringes Eigentum umklammernd, auf Bänken oder in Ecken und schlafen.

Die Sonne scheint. Ich lerne L.A. ein wenig mehr kennen: Die San Gabriel Mission und die Kathedrale; Hollywood Boulevard und Beverly Hills; das Thomas-Mann-Haus; Santa Monica mit dem letzten Shop der Route 66 am Pier, die legendäre Straße von Chicago quer durchs Land; Venice mit dem Strand.

Am späten Nachmittag erreichen wir The Millenium Biltmore und staunen über die klassische Eleganz des spanisch-italienischen Renaissance-Stils des Hauses, das 1923 eröffnet wurde. Dieses Hotel ist ein Highlight der Reise, wie auch die Union Station. Alle Bahnhöfe, die wir auf unserer Reise kennengelernt hatten, wurden in den späten 1930er-Jahren prachtvoll in Art déco und mit regionalen Einflüssen gebaut.

Mit dem Coast Starlight geht es weiter Richtung Oakland. Plötzlich taucht „Dylan“ auf. Zumindest stellt er sich so vor und besteht auf die Anführungszeichen. Ein großer Mann mit graublondem Rauschebart und schulterlangen Fluselhaaren, Hut und sehr dunkler Sonnenbrille. „Woher kommt ihr denn?“, will er wissen. „Aus Deutschland.“ „How nice! Meine Großmutter stammte auch aus Deutschland.“ „Wo soll es denn hingehen?“, möchte ich wissen. „In zwei Tagen werde ich 65. Freunde werden beim Bluegrass Festival in San Francisco ein Konzert geben.“ Dann tanzt er in seinem schwarzen Hemd, mit Gitarren bedruckt, an uns vorbei. „Dylan“ lebt in New Orleans, ist dort mit Musik auf der Straße aufgewachsen und sieht aus wie jemand aus den 1960er-Jahren. „Einer, der übrig geblieben ist“, scherzen wir, „und dennoch im Hier und Jetzt lebt.“

Es war schon lange dunkel geworden, als wir in Oakland ankommen, um mit dem Bus zum Hotel nach San Francisco zu fahren. Menschen in den Ecken des Bahnhofs hinterlassen Marihuanawolken. Wir fahren am Cypress Freeway entlang zur San Francisco-Oakland Bay Bridge. Ich erinnere mich an das Erdbeben im Oktober 1989, als ein Teil der zweistöckigen Brückenkonstruktion eingestürzt war, mehr als 60 Personen umkamen und Tausende verletzt wurden. Uns hatte es damals nicht getroffen, aber wir waren erschüttert.

Der schmale, zunehmende Mond, der sich im Wasser spiegelt, vermischt sich mit den Lichtern, die San Francisco ankündigen.

