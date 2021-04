Wegen neuer Virusvariante

Einreisen aus Indien werden stark begrenzt

Im Umgang mit der Corona-Variante aus Indien hat die Bundesregierung jetzt nachgesteuert. Eine Verbreitung von B.1.617 in Deutschland soll damit verhindert werden. Einreisen aus Indien sind von nun an nur noch in wenigen, eng begrenzten Ausnahmefällen erlaubt.