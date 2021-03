Camping-Tipps für die Ostsee. (Mairdumont)

Sobald es wärmer wird, stehen Campingfans in den Startlöchern. Und eins ist klar: Camping bleibt auch in diesem Jahr ein Trend. Wer am liebsten in Deutschland bleiben will, dem sei der Marco Polo Camper Guide Ostseeküste & Mecklenburgische Seenplatte ans Herz gelegt. Der Campingführer ist übersichtlich sowie praktisch gestaltet und ist Tourenguide sowie Reiseführer in einem. Wie bei Marco Polo üblich gibt es Hintergrundinfos sowie Tipps zu Essen und Getränken, den besten Campingplätzen oder dazu, wo man draußen am besten Sport machen kann. Wichtig, auch für Familien mit Kindern gibt es jede Menge Hinweise zu Aktivitäten. Und falls die Kleinen quengeln, hält der Campingführer sogar Spieletipps für unterwegs bereit.

Ein großes Plus sind die Tourenvorschläge, acht Touren gibt es zu entdecken: Meer, Seen, Natur oder doch lieber wieder Kultur und Stadtleben? Kein Problem. Da bieten sich etwa die Touren „Wo die Schweiz nahe am Meer liegt“ an, „Auf den Spuren der Hanse“ oder „Wo der Kaiser Urlaub machte“. Die Strecken lassen sich individuell anpassen und variieren. Im Buch sind sie farblich gekennzeichnet und schnell wiederfindbar. Die Touren werden zunächst auf einer Übersichtskarte verdeutlicht und dann auf den folgenden Seiten ausführlich beschrieben. Wer etwa von Preetz nach Travemünde reist, dem werden nicht nur das Plöner Schloss, sondern auch Restaurants empfohlen, ein Badestrand in der Hohwachter Bucht oder Sightseeing unter Wasser ohne nass zu werden – ein schöner Hinweis, wenn man mit Kindern reist. Und so reiht sich Tipp an Tipp. Das ist ideal für alle, die nicht lange in Reiseführern oder im Internet schauen wollen, wo etwas los ist oder wo man shoppen gehen kann.

Die Empfehlungen für die Campingplätze richten sich nach dem, was man sucht: abgelegener Platz mit viel Ruhe, Action und Trubel oder mit Kind und Hund.

Praktisch für Camping-Neulinge, aber auch für alte Hasen ist das Kapitel „Planen – Packen – Losfahren“. Darin enthalten sind zahlreiche Informationen, Tipps und Checklisten fürs Packen und das Fahrzeug sowie Termine für Feste und Events.

Weitere Informationen

Der Marco Polo Camper Guide Ostseeküste & Mecklenburgische Seenplatte ist bei Mairdumont erschienen. Er hat 216 Seiten, enthalten sind neben zahlreichen Karten außerdem Checklisten und Downloads zur besseren Navigation. Der Camper Guide kostet 19,95 Euro.