Im beheizten Indoor-Pool können die Gäste ein paar Runden schwimmen – oder sich einfach mal treiben lassen. (Designhotel ÜberFluss)

Wellness steht dafür, sich fallen zu lassen und eine Pause vom Alltag zu nehmen. Ein volles Verwöhnprogramm bietet das Designhotel ÜberFluss direkt an der Weser. Das Haus hat einen exklusiven Spa-Bereich eingerichtet, der zwischen 7 und 22.30 Uhr von den Übernachtungsgästen kostenlos genutzt werden kann.

Pool, Sauna, Massagen und Fitness

Im beheizten Indoor-Pool mit einer Größe von zehn mal fünf Metern kann man ein paar Runden schwimmen – oder sich einfach im Wasser treiben lassen und träumen. Für eine besondere Atmosphäre sorgt dabei ein Lichtbad mit wechselnden Farben. Neben dem klaren und minimalistischen Design, das sich durch den gesamten Spa-Bereich zieht, beeindruckt vor allem ein großformatiges Schwarz-Weiß-Foto am Kopfende des Pools. Es zeigt eine Gruppe Menschen am Strand und vermittelt ein Gefühl von Weite und Ruhe.

In den Wellnessbereich wurde ein Stück der historischen Bremer Stadtmauer integriert, die beim Bau des Designhotels ÜberFluss freigelegt wurde. (Designhotel ÜberFluss)

Tiefe Entspannung verspricht ein Saunagang. Die Wärme lockert die Muskeln, die anschließende Abkühlung stärkt das Immunsystem. Zur Wahl stehen eine Dampf- und eine finnische Sauna. Zum Abschluss eines echten Wohlfühlprogramms bieten sich Massagen an. Verschiedene Techniken lockern verspannte Schultern nach langem Sitzen oder angespannte Muskeln nach einem anstrengenden Workout. Die individuellen Behandlungen werden einfach im Voraus bequem telefonisch reserviert.

Auch sportlich geht es im Designhotel ÜberFluss zu. Im Fitnessbereich können an verschiedenen Geräten Ausdauer und Muskelkraft gestärkt werden: beispielsweise mit Hanteln, an einer Kabelzugstation sowie auf modernen Ergometern und Crosstrainern. Der Standort an der Weser bietet sich zudem als idealer Ausgangspunkt für eine Radtour oder Joggingrunde direkt am Wasser an.

Ungestörtheit im privaten Day-Spa

Wer sich auspowern möchte, dem stehen die passenden Geräte zur Verfügung: von der Kabelzugstation bis zum Crosstrainer. (Designhotel ÜberFluss)

Wer es noch privater und exklusiver mag, kann auch die schicke, 80 Quadratmeter große Suite des Hotels als Day-Spa für einen erholsamen Wellnesstag anmieten. Die Suite ist mit einer eigenen finnischen Sauna sowie einem geräumigen Whirlpool ausgestattet und lässt auch ansonsten keine Wünsche offen. Natürlich kann ein solches Arrangement auch problemlos verlängert werden, wenn man merkt, dass man noch etwas mehr Erholung in absoluter Ruhe gebrauchen kann.

Kraft schöpfen in historischem Ambiente

Nach dem Training, der Schwimmrunde oder dem Saunagang freuen sich Körper und Geist über eine Auszeit – und der historische Ruheraum bietet dafür das perfekte Ambiente. Während der Bauphase des Designhotels wurde der bisher älteste Teil der Bremer Stadtmauer entdeckt, der etwa auf das Jahr 1184 nach Christus datiert. Sie konnte erhalten werden und steht weiter an ihrem ursprünglichen Fundort: im Zentrum des Ruheraums. Wer sich also hier zurücklehnt, schöpft direkt auf einem Stück Stadthistorie neue Kraft.

Diese Wertschätzung der Geschichte zieht sich durch das gesamte Haus. Im Empfangsbereich sind die Originale weiterer historischer Gegenstände ausgestellt, die während der Erbauung des Vier-Sterne-Superior-Hotels entdeckt wurden: Kämme, Geschirr und Münzen liegen in gläsernen Vitrinen. Übrigens sind auch die 38 Serviced Apartments, die das Designhotel ÜberFluss in der Sögestraße unterhält, in einem denkmalgeschützten Haus untergebracht. Sie befinden sich im ehemaligen Seidenhaus Koopmann, das 1911 erbaut wurde.

Nach der Entspannung geht der Genuss weiter

Wer nach Wellness oder Sport noch an die frische Luft möchte, kann es sich auf der hoteleigenen Terrasse direkt an der Weser gutgehen lassen oder einen Spaziergang an der Schlachte entlang des Flusses machen. Die historische Uferpromenade verbindet die Überseestadt mit der historischen Altstadt. Mit einem Leihfahrrad kommt man ganz bequem vom ältesten in das modernste Quartier der Stadt. Viele der Bremer Sehenswürdigkeiten und die Fußgängerzone mit zahlreichen Geschäften sind vom Designhotel ÜberFluss in nur drei Minuten zu Fuß zu erreichen.