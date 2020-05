Das Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern öffnet wieder seine Gaststätten und beendet noch vor Pfingsten das mehrwöchige Einreiseverbot für auswärtige Touristen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa (Jens Büttner / dpa)

Die Küstenländer preschten voran, Bayern und

Sachsen-Anhalt zogen nach: Mehrere Bundesländer wollen die in der

Corona-Krise erlassenen Verbote in der Gastronomie und im

Hotelgewerbe lockern und Tourismus vorsichtig wieder ermöglichen.

- Mecklenburg-Vorpommern: Angesichts geringer Neuinfektionen können

Auswärtige wohl schon in der Woche vor Pfingsten wieder Urlaub an der

Ostsee machen. Den Plänen der Landesregierung zufolge dürfen die

Gaststätten von Samstag (9. Mai) an unter strikten Hygieneauflagen

wieder für Einheimische öffnen - am 18. Mai dann auch Hotels,

Pensionen und Ferienwohnungen. Zum 25. Mai soll das seit Mitte März

geltende Einreiseverbot für Touristen aus anderen Bundesländern

aufgehoben werden.

- Niedersachsen: Restaurants, Cafés und Biergärten können

voraussichtlich bereits vom kommenden Montag (11. Mai) an unter

Auflagen wieder in Betrieb gehen - genau wie Ferienhäuser,

Ferienwohnungen und Campingplätze. Hotels, Pensionen und

Jugendherbergen sollen zwei Wochen später folgen. Für alle gilt eine

maximale Auslastung von 50 Prozent. Bars, Kneipen und Diskotheken

bleiben weiter geschlossen. Die Landesregierung will ihren Stufenplan

nach den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch (6. Mai) endgültig verabschieden.

- Bayern: Auch hier sollen Gaststätten und Hotels nach wochenlanger

Zwangspause schrittweise bald wieder öffnen, wie Ministerpräsident

Markus Söder (CSU) in Aussicht stellte. Außenbereiche von Gaststätten

am 18. Mai, Speiselokale eine Woche später, Hotels am 30. Mai, dem

Samstag vor Pfingsten. Für alle Bereiche gelten Abstandsregeln und

strikte Hygieneauflagen, Söder kündigte strenge Kontrollen an.

- Sachsen-Anhalt: Ferienhäuser und -wohnungen dürfen vom 15. Mai an

wieder an Einheimische vermietet werden. Später sollen auch Hotels

für Touristen und dann alle touristischen Betriebe und Angebote

wieder öffnen, Termine dafür gab es zunächst noch nicht. Restaurants

können den Betrieb vom 22. Mai an wieder aufnehmen. Abstandsgebote,

Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen gelten weiter. Tanzlokale

und Diskotheken bleiben geschlossen. (dpa)