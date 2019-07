Etwas Tradition in der modernen Zeit: Hartmut Kesper kann seinen Gästen während der Planwagenfahrt viel erzählen. (Fotos: Sheila Schönbeck)

Willingen. „Oh“, staunt das Kind und macht große Augen. „Das ist aber schön hier.“ Dabei hat die dreijährige Mira noch nicht einmal das Gelände betreten. Doch schon der Platz vor dem Eingang des Familotels Sonnenpark weckt die volle Aufmerksamkeit des Mädchens. Ein ganzer Fuhrpark an Fahrzeugen für Kinder steht bereit: Roller, Vierräder, Doppeltaxi, Dreiräder sowie Anhänger. Die Eltern hingegen sind auf den ersten Blick etwas skeptisch. Sieht ganz schön klein aus, so ihr erster Eindruck. Aber am Ende ihres Aufenthalts werden sie genau das Gegenteil denken.

Die dreiköpfige Familie ist das erste Mal in einem Familotel und ahnt somit nicht, welche Vorzüge so ein Haus für alle bietet. Sie gastiert ein Wochenende im Viersternehaus Sonnenpark im Hochsauerland. Es liegt in dem kleinen Ort Willingen, in Sichtweite des bekannten Hotels Sauerland Stern – auch gern Ballermann Deutschlands genannt. Aber dazu später mehr.

Ein großer Fuhrpark steht für die kleinen Gäste bereit. (Familotel Sonnenpark)

Schon an der Rezeption das nächste „Oh“ des Kindes. In einem Nebenraum, sichtbar durch die Glasscheibe, steht ein Bagger. Während die Eltern also ganz in Ruhe einchecken, ist der Nachwuchs schon beschäftigt. Die Freude setzt sich im Zimmer fort. In dem komfortablen und großzügigen Raum mit Couch und kleiner Pantry steht kein Kinderbett. Kinder haben in diesem Haus ihr eigenes Zimmer, inklusive integriertem Babyfon.

Das Zimmer befindet sich im Haus Sternschnuppe. Es ist das erste von mittlerweile vier Häusern. Vor 36 Jahren legten Karin und Ulrich Vollbracht den Grundstein für das heutige Familienhotel. „Meine Eltern haben mit zehn Ferienwohnungen begonnen. Das war 1983 der Renner bei Familien“, erzählt der heutige Inhaber, Sohn Marc Vollbracht. Seit gut zwei Jahren führt er zusammen mit seiner Frau Sandra das kinderfreundliche Haus. Seine Eltern hätten schon früh erkannt, dass es keine Unterkünfte für Familien mit Kindern gab. „Sie haben aus Kindersicht gedacht“, so der 34-Jährige. Das Resultat: eigene Zimmer für die kleinen Gäste, wetterunabhängige Spielmöglichkeiten und Kinderbetreuung. 2003 folgte die Umstellung auf all-inclusive. Seit nunmehr 25 Jahren gehört das Vier-Sterne-Haus im Sauerland zur Hotelkooperation Familotel. Damit steht es zusammen mit rund 70 Häusern in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Italien, Südtirol und Ungarn für familienfreundlichen Urlaub.

Das Haus ist in den Jahren stetig gewachsen. Die 18 000 Quadratmeter große Hotel- und Parkanlage verfügt nun über 80 Familienappartements. Das ganze Jahr über gibt es Angebote für Kinder und Jugendliche. Allein die 1000 Quadratmeter große Indoor-Spielanlage „Abenteuerland“ bringt jede Menge vergnügte Stunden – auch bei schlechtem Wetter. Sogar eine Reithalle gibt es. Dort können Kinder ab drei Jahren bereits hoch zu Ross sitzen.

Als Mira die zwei Trampoline entdeckt, sind ihre Schuhe schneller ausgezogen, als die Eltern gucken können. Fröhlich kreischend hüpft die Kleine hin und her. Auch die Hüpfburg und die Softplayanlage muss sie ausprobieren. Das Strahlen scheint in ihrem Gesicht eingemeißelt. Doch es geht noch mehr, als sie den Außenpool entdeckt. Dort möchte sich die Familie gleich erfrischen. Doch wo geht’s am schnellsten zurück zum Zimmer? Ist doch nicht so klein, wie anfangs gedacht. Das unterirdische Wegegeflecht scheint zunächst verwirrend. Wer aber erst das System der Wegweiser durchschaut hat, kommt schnell ans Ziel. Auch Beschilderungen für Kinder gibt es. Auf diesen leitet Clown Happy auf entsprechenden Bildern den Weg. Kommt unterwegs mal ein Kind abhanden, müssen Eltern nicht gleich in Panik ausbrechen. Die jungen Besucher bekommen alle eine Marke mit ihrer Zimmernummer. So können die Mitarbeiter schnell die Eltern zuordnen und anrufen. Zudem ist der Sonnenpark eingezäunt – ohne das Gefühl zu vermitteln, eingesperrt zu sein – und autofrei.

Clown Happy zeigt den Kindern auf Augenhöhe den Weg durch den Sonnenpark (links). Für Kinder werden verschiedene Touren während der Planwagenfahrt angeboten. Diese Gruppe angelt in einem Becken „Futter“ für den Drachen Hicks. (Sheila Schönbeck)

Da das Wetter schön ist, entscheidet sich die Familie für den Außenpool. Während Mira mit ihrem Papa im Wasser tobt, genießt die Mama den Blick auf die Berge und die Gleitschirmflieger. Das Haus auf 620 Metern Höhe fügt sich wunderbar in diesen schönen Ort ein. Für Adrenalin im Blut sorgt die 30 Meter lange Indoor-Wellenrutsche. Die Kleineren toben sich im Kinder-Hallenbad mit der Schlangenrutsche aus. Auch Babys haben einen Bereich, wo sie im Wasser planschen können. Der Sonnenpark ist neben 32 weiteren Familotels ein Haus, in dem kleine Gäste in der zertifizierten „Happy Schwimmschule“ von qualifizierten Ausbildern schwimmen lernen.

Erfrischung unter freiem Himmel ist im Außenpool möglich. (Sheila Schönbeck)

Schnell ist so ein Tag um und der Magen knurrt. Zeit fürs Abendbrot. Im Restaurant haben die Kinder ihr eigenes Büfett. Davon können natürlich auch die Eltern naschen. Doch auch bei ihnen dürften keine Wünsche offenbleiben. Wer das All-inclusive-Premium-Paket bucht, bekommt zum Frühstück, Mittag und zum Abendessen ein umfangreiches und abwechslungsreiches Büfett mit hochwertigen Produkten geboten sowie ganztägig Obst. Nachmittags sorgen verschiedene ausgemachte Kuchen für süße Abwechslung. Eltern von ganz kleinen Kindern finden am Babybüfett verschiedene Breisorten, Milchpulver und Bio-Gläschenkost.

Nach dem Abendessen macht Mira noch so gar keinen müden Eindruck. Sie möchte noch vieles machen. Bis 22 Uhr tobt sie sich draußen auf dem Spielplatz aus. Jetzt nicht mehr allein, denn sie hat einen neuen Freund gefunden. Die Eltern sitzen entspannt bei einem Glas Wein daneben. Fühlt sich wie Urlaub an.

Auf etwa 10 000 Betten in Willingen kommen 3500 Einwohnern. Das Hotel Sauerland Stern hat den Tourismus nach Willingen gebracht. Er ist ein beliebter Ort für ausgiebige Feiern in großer Runde. Zu später Stunde hört man im Sonnenpark die Gäste von dort grölen. Es stört aber nicht. Wenn auch beide Häuser ein Kontrastprogramm bieten, so können sie doch friedlich nebeneinander existieren. Außerdem ist Willingen ein beliebtes Skigebiet mit 90 Kilometer verschiedener Loipen.

Um die Umgebung kennenzulernen, unternimmt die kleine Familie am nächsten Tag eine Planwagenfahrt mit Kutscher Hartmut Kesper. Vor den Karren gespannt hat er die Pferde Nelly und Rosali, zwei friedlich Kaltblüter. Gemächlichen Schrittes führen sie den Wagen an den Rand der Stadt vorbei an einer Eissporthalle, einer Lagunenlandschaft und einem Viadukt, das 1914 bis 1917 erbaut wurde. Auch Drache Hicks, eine Handpuppe, ist mit dabei. Sie unterhält die Kinder.

„Früher war Willingen als armes Dorf verschrien“, erzählt der Kutscher. Schlechter Boden, die Hanglage und ein raues Klima machten Landwirtschaft beinahe unmöglich. „Damals wurden Schüler extra hierher gefahren, um ihnen ein armes Dorf zu zeigen“, so der 65-Jährige. Diese Zeiten sind vorbei. Seit 1950 kommen regelmäßig Touristen.

Wie die dreiköpfige Familie aus dem Norden. Den Nachmittag verbringt sie im

Privat-Spa mit Blick auf das Bergpanorama. Ganz ungestört nutzen die Drei Sauna, Whirlpool und das große Bett zum Entspannen. Der Sonnenpark Spa ist sonst nur Erwachsenen vorbehalten. Denn, so die Philosophie des Hauses, Eltern brauchen einen Bereich nur für sich. „Im Alltag haben Mütter und Väter zu wenig Zeit für sich als Paar. Dieser Bereich war für uns der Schlüssel“, sagt Marc Vollbracht. Die Kleinen werden währenddessen von erfahrenen Mitarbeitern betreut und bespaßt. Der wöchentliche Animationsplan hält für jedes Alter etwas bereit: Kochen, Tanzen, Basteln, Yoga, Detektivspiele, Kino. Für Teens gibt es ebenso viel Programm: Bogenschießen, Geocaching, Chaos-Rallyes, Kasino, Disco. Eltern können bereits ihre Babys und Kleinkinder in die intensive Betreuung geben, um auszuspannen, abzuschalten und eine Auszeit vom Alltag zu genießen. So kommen am Ende dieses verlängerten Wochenendes alle drei Familienmitglieder auf ihre Kosten und erleben gleichermaßen bewusst Zeit zusammen. Für Mira steht ganz klar fest: „Ich möchte wiederkommen!“

Zur Sache

Das Familotel Sonnenpark

Anreise: Mit dem Zug von Bremen in gut vier Stunden bis zum Bahnhof Willingen (Upland). Das Hotel ist nur wenige Meter vom Bahnhof entfernt. Mit dem Auto dauert die Fahrt über die A 1 ähnlich lang.

Preise: Der Sonnenpark hat Einraumdoppelzimmer, Zwei- bis Fünfraumfamilienappartements und Ferienwohnungen. Die Preise unterscheiden sich je nach Saison. Das 35 bis 40 Quadratmeter große Zwei-Raum-Familienappartement kostet bei Vollverpflegung pro Person und Tag von Freitag bis Sonntag je nach Saison zwischen 135 und 167 Euro. Kinder zwischen drei und sieben Jahren zahlen pro Tag zu allen Saisonzeiten 35 Euro. Außerdem gibt es Familien-Spar-Wochen und XL-Wochenenden.

Kinderbetreuung: Im Sonnenpark werden Kinder von null bis 15 Jahren betreut. In den Baby- und Kleinkindwochen sind das bis zu 50 Stunden.

Informationen zum Hotel im Sauerland gibt es unter www.sonnenpark.de und zu weiteren Familotels unter www.familotel.com.